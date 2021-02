Ataquen un centre de menors a Torredembarra i dos residents en resulten ferits

Un grup de persones va destrossar aquest dijous el centre de menors de Torredembarra i va ferir-ne dos residents, un dels quals de gravetat. Els fets van passar després d'una manifestació veïnal que reclamava més seguretat arran de diversos delictes suposadament comesos per uns joves -majors d'edat- que viuen en una casa ocupada. Després de la concentració, un grup de manifestants va anar a buscar alguns dels ocupes i va agredir un resident del centre de menors de la localitat, que estava a la zona i que està ingressat a l'hospital Santa Tecla de Tarragona amb el nas trencat. Posteriorment es van dirigir al centre de menors, titularitat de la Generalitat, i hi van fer destrosses abans d'entrar-hi i atemorir els residents.

Segons han informat fonts dels Mossos d'Esquadra, la concentració va transcórrer sense incidents, però posteriorment un grup d'una vuitantena de persones es va desplaçar al carrer Mimoses -on hi ha la casa ocupada- amb la intenció, presumptament, de fer fora els joves de l'habitatge. Segons ha apuntat el consistori en un comunicat, els manifestants van proferir "insults racistes i amenaces", però una línia policial els va barrar el pas.



Posteriorment, un grup de persones qvan marxar del lloc i van agredir un noi de 18 anys que resideix al centre de menors que la Generalitat té al municipi. El jove va aconseguir refugiar-se en un basar xinès proper i, tot i que els atacants van insistir al propietari del local que el deixessin sortir, finalment una patrulla de la Policia Local va fer abaixar la persiana del negoci i va evitar mals majors. L'Ajuntament ha apuntat que dos menors més es van haver de refugiar a la biblioteca del municipi.



Mentrestant, un grup de mitja dotzena de persones, que serien simpatitzats de l'extrema dreta, van assaltar el centre de menors, van trencar els vidres de la porta d'accés i de les finestres, i van malmetre mobiliari de l'interior. Segons el consistori, van ser una cinquantena les persones que van anar fins al centre. Els residents es van haver de refugiar a les habitacions fins a l'arribada de la policia.



Els Mossos d'Esquadra tenen una investigació oberta per tal d'identificar el grup que va agredir els menors i que va protagonitzar els danys al centre residencial.

Condemna de les institucions

L'Ajuntament ha "lamentat i condemnat els fets violents", que van "tenir lloc amb posterioritat a la legítima concentració". L'Ajuntament ha mostrat "la seva preocupació per la gravetat dels fets succeïts" i ha fet "una crida a la tranquil·litat". "Per evitar més aldarulls, s'ha reforçat el servei de Policia Local i Mossos d'Esquadra. La violència i la xenofòbia no es poden tolerar i mai, mai, són el camí ni la solució", ha afegit la nota.



El Departament d'Afers Socials de la Generalitat ha emès també un comunicat en el qual "condemna l'agressió que van patir ahir al vespre dos nois residents al centre de menors de Torredembarra, un d'ells amb ferides greus, així com l’atac que ha provocat importants destrosses al centre".