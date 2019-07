Aturada en les negociacions pel malestar a Podemos: "No volen la coalició"

Les negociacions entre PSOE i Podemos transcorren amb discreció abans del debat d'investidura de Pedro Sánchez. No obstant això, la Cadena Ser ha informat que les converses estan encallades. Fonts socialistes matisen que aquesta valoració procedeix de la formació violeta, informa Manuel Sánchez, que afegeix que ahir a la nit no es va aconseguir un acord, de manera que es va emplaçar a una nova cita després que es pronunciés el líder socialista.



Les negociacions estan en punt mort, segons apunten els de Pablo Iglesias. "No volen la coalició", asseguren des de la formació, i avancen que no hi ha prevista cap reunió abans del començament del debat d'investidura que arrenca aquest dilluns. "En 48 hores el PSOE, excepte el bon to, no ha fet cap pas, només han ofert responsabilitats simbòliques, però el que ens transmeten és que no estan disposats a compartir el Govern, es neguen a compartir ni un sol ministeri des dels quals poder desenvolupar les polítiques que plantegem, com ara pujar l'SMI a 1.200 euros", afegeixen aquestes mateixes fonts.



Des del PSOE, però neguen que hi hagi una ruptura o un bloqueig en les negociacions amb Podemos. Els de Pedro Sánchez insisteixen que la seva intenció és que els diputats de la formació estatge escoltin el discurs que el candidat a la investidura oferirà aquest dilluns, i que després es podran reprendre les converses. Aquesta decisió es va produir després que diumenge no aconseguissin tancar un acord definitiu, informen Alexis Romero i Manuel Sánchez.



La posició d’ERC i JxCat



Pel que fa als dos partits independentistes amb representació al Congrés, parteixen d’una posició diferent. Per part d’ERC, el vicepresident de la Generalitat, Pere Aragonès, ha explicat que permetran la investidura de Sánchez si el PSOE i Unidas Podemos arriben a un acord, tot i que ha assegurat que no donaran un xec en blanc: "No renunciarem al nostre objectiu, que és una república catalana independent". Ha opinat que si hi ha acord d'investidura no el bloquejaran -això sí, amb abstenció-, perquè unes noves eleccions podrien suposar, al seu parer, el "risc" que PP, Vox i Cs formin Govern, ha afirmat en una entrevista a TV3. "Cal una sortida política, cal diàleg i negociació per parlar d'un referèndum d'autodeterminació", ha reblat.



Pel que fa a Junts per Catalunya, la diputada Laura Borràs ha explicat que el seu grup decidirà el seu vot en la investidura de Pedro Sánchez després d'escoltar el discurs del president espanyol en funcions i les propostes que tingui per a Catalunya, però ha avisat que no arriben "gens motivats" per abstenir-se. "D'entrada no arribem molt confiats per plantejar-nos cap abstenció", ha afirmat en una entrevista de Rac 1. Borràs ha assegurat que el sentit del vot el decidirà els diputats de JxCat, juntament amb el president del Govern, Quim Torra, i l’expresident Carles Puigdemont. Finalment, ha insistit que per decidir si s'abstenen o voten en contra han d'escoltar "el que Pedro Sánchez ofereixi" per a Catalunya, però que també cal escoltar el líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, per veure què faria el Govern de coalició si arriben a un acord.