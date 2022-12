Un augment dels contagis de grip i refredats omple les urgències abans de Nadal

Un increment dels casos de grip i refredats amenaça el Nadal i complica les condicions en centres hospitalaris i d'atenció primària. Els virus respiratoris omplen les urgències d'hospitals de Barcelona en aquests moments, i obliguen a alguns centres a estendre llits suplementaris per poder atendre l'alta afectació, sobretot en pacients fràgils i amb altres patologies.

És el cas del Clínic, on el servei d'urgències exerceix "de porta d'entrada a l'hospital i ara està molt saturat", afirma el cap d'Epidemiologia del Clínic, el doctor Antoni Trilla. I també de l'hospital de la Vall d'Hebron, on hi ha una "afluència important" de pacients; de l'hospital del Mar, que té "molta pressió assistencial"; i de Sant Pau, on s'ha registrat un increment important de les visites en les últimes setmanes.

Amb les festivitats de Nadal a tot just una setmana, els professionals sanitaris alerten d'una gran circulació de refredats i virus de la grip i demanen "prudència davant d'unes dates que es preveuen complicades". Alhora, reclamen recuperar algunes de les mesures apreses amb la covid per evitar un pic de contagis que podria tenir pels volts de Cap d'Any.

Què podem fer per evitar contagis massius per Nadal?

Com vam comprovar amb la crisi sanitària de la Covid, reduir el contacte estret amb els nostres familiars i amics propers ajuda a frenar els contagis, especialment si ja patim algun símptoma de refredat o de la grip. De la mateixa manera, és important mantenir-se posada la mascareta quan s'està aprop de persones de risc i en els llocs públics on continua sent obligatòria: els centres de salut i el transport públic.

Altres mesures importants són evitar els canvis bruscs de temperatura, causants bàsicament de refredats, intentar no passar fred a les nits i sortir de casa sempre ben abrigats.

Amb totes aquestes recomanacions es pot evitar el contagi de virus i constipats, i en el cas que ja tinguem algun símptoma podem provar de minimitzar els seus efectes amb aliments que ens aportin vitamines i redueixin la mucositat, com el brou de pollastre, el suc de taronja, la ceba o la mel. També és important beure molta aigua.

Operacions desprogramades

Ara per ara a Catalunya es registren 72 casos de grip per 100.000 habitants, una xifra que multiplica per set l'any abans de la pandèmia en la mateixa setmana de l'any. I el fet d'haver de preparar llits suplementaris per a pacients amb afectacions respiratòries obliga a desprogramar algunes operacions.

S'ajornen per disposar de més espai, però també perquè no hi hauria prou personal per atendre els pacients encara que passessin per quiròfan. "Cada dia intentem ajustar la situació el millor possible", afirma Trilla.

Amb tot això, "millor quedar-se a casa i no regalar virus per Nadal", demana el doctor del Clínic, tot i que és conscient que encara que es visqui un pic important de casos a finals de mes, el descens de la onada serà ràpid a principis de gener.