Augmenta 1,8 graus la temperatura del mar a Catalunya respecte la mitjana dels últims 40 anys

Que la temperatura de l'aigua del mar a Catalunya ha augmentat en els darrers anys és més que evident. De fet, la mitjana aquest estiu ha pujat fins als 25,5 graus, és a dir, 1,8 punts per sobre de la mitjana dels últims 40 anys (23,7).



Segons les dades facilitades per l'Institut Català de Recerca per la Governança del Mar (ICATMAR), la xifra registrada enguany també se sitúa tercera en el rànquing des del 1982, per darrere dels 25,9 graus que van marcar els termòmetres els mesos de juny, juliol i agost de 2022.



Aquesta petita "treva", però, no elimina la preocupació dels experts en ecologia marina. El cap d'un dels grups de recerca de l'Institut de Ciències del Mar (ICM), Joaquim Garrabou, explica a l'ACN que les onades de calor marina són cada vegada "més freqüents, extenses i intenses", i que les conseqüències ja són visibles en la mortalitat de les espècies i en la transformació del fons marí, amb un empobriment de la diversitat al mar.

Ara fa un any "es van superar tots els rècords a la Mediterrània occidental i això va causar una mortalitat massiva de moltes espècies", assevera Garrabou. Aquest estiu, per sort, la màxima registrada durant l'agost ha estat de 28,64 graus i la mitjana no s'ha enfilat tant.

Tendència a l'alça

La temperatures assolides, però, no són les mateixes en tots els punts del litoral català i valencià. D'acord amb les dades recollides pel meteoròleg i divulgador Josep Pascual, la mitjana de temperatura a les illes Medes durant aquest estiu ha estat de 23,5 graus (24,8 a l'agost), és a dir, 2 graus per sobre de la mitjana des de 1974.



La tendència d'increment també s'ha evidenciat a la costa central, a la tarragonina i a les Terres de l'Ebre, segons reflecteixen les dades obtingudes de Ports de l'Estat. A Barcelona la temperatura mitjana ha estat de 25,1 graus (0,8 graus superior a la mitjana del període 2004-2022).

Pel que fa a Tarragona, la mitjana des del 2013 és de 24,9 graus, però aquest estiu ha augmentat fins als 25,8 en global. A les Terres de l'Ebre, la mitjana d'aquests mesos de juny, juliol i agost (25,1 graus) també supera de llarg la mitjana des de 2005 (24,3 graus).

Les espècies del fons marí, les més perjudicades

Joaquim Garrabou alerta de la situació actual i dels seus efectes sobre el fons marí: "pot ser que un any no assolim temperatures de rècord, però, aquí a les Medes s'han superat els 26 graus, i això anys enrere era inimaginable".

Garrabou: "canviaran els paisatges de forma radical"

L'expert explica que les espècies que més pateixen l'augment de temperatures són els coralls, les esponges i algunes famílies d'algues, ja que no es poden moure i quan l'aigua s'escalfa "2, 3 o 5 graus", no ho poden resistir. "Són com els arbres dels boscos", adverteix Garrabou, "si les perdem, hi haurà conseqüències per la resta d'acompanyants i de comunitats" de l'ecosistema marí local.

El canvi climàtic s'accelera i, segons l'investigador, "ens dirigim cap a un mar Mediterrani, sobretot a profunditats de fins a 50 metres, on canviaran els paisatges de forma radical".