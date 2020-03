Augmenta la consciència ciutadana en el quart dia de confinament a la Conca d'Òdena

Els habitants de la Conca d'Òdena afronten aquest dilluns el quart dia de confinament amb paciència i resignació, però també incertesa davant les últimes notícies de l'avanç del coronavirus a la zona i al conjunt de Catalunya.



El Kenneth és un veí de Santa Margarida de Montbui, un dels quatre municipis confinats. Pare de dues bessones que aviat faran quatre anys, reconeix que de moment poden "anar trampejant" la situació. Regenta una botiga de bicicletes a Igualada, i explica que divendres i dissabte, quan encara estaven oberts els comerços, va anar-hi força gent a comprar, fins i tot una persona va comprar una bicicleta per encarar aquests dies de confinament amb una activitat a fer.



"Aquest cap de setmana, els camins de la zona eren com les Rambles, tothom amb bici, com mai", explica, sorprès. Tot i així, hi havia patrulles de Mossos que van dissuadir els ciclistes i fins i tot haurien posat alguna multa, segons li ha arribat. "Ara estan amenaçant més, però tinc la sensació que anem tard", afegeix el Kenneth.



Aquest veí de Montbui, però, té clar que el que cal fer és tancar-se a casa i no veure a ningú. "El que més em fa patir és que contagiem algú", lamenta. La seva parella treballa a l'Hospital d'Igualada, epicentre del brot de coronavirus a la zona. De moment cap membre de la família té símptomes, però el preocupa pensar què passarà si acaben desenvolupant el covid-19. "No sabem què podem fer, perquè tampoc ens podem aïllar [de la seva parella]".



El Kenneth reconeix, però, que la gent ha anat prenent consciència de la situació. "L'alarma ha crescut", apunta. A més, la majoria de gent ja no ha anat a treballar avui, un fet que augmenta la sensació d'anormalitat. Molta gent de la zona treballa en municipis que no estan confinats i, per tant, no hi pot arribar. I, igualment, en funció de la feina que fan no tenen accés al teletreball.

Durant el cap de setmana, alguns dels camins de la zona es van omplir de ciclistes i els Mossos els van haver de dissuadir, explica un veí de Santa Margarida de Montbui

El dijous passat, el Govern va decretar el confinament de quatre municipis de la Cònca d'Òdena: Igualada, Santa Margarida de Montbui, Vilanova del Camí i Òdena. La decisió es va prendre després que s'hi originés un brot de coronavirus fora de control. Segons les últimes dades, hi havia un total de 71 afectats per aquest virus a la zona, 41 dels quals professionals sanitaris. A més a més, ja hi ha hagut set morts pel Covid-19.



Aquest veí de Montbui està preocupat també per la situació econòmica. "Estic una mica espantat, perquè estic veient que en un mínim d'un mes no podré facturar res", afirma. Està molt pendent de les ajudes que estan anunciant els governs, però de moment ho veu de forma incerta. De moment, té clar que vol seguir pagant el sou al seu únic treballador, però no sap com ho podrà afrontar.



"L'únic de bo és que estem a casa i no gastem", afegeix entre alguna rialla. Igual que la resta de veïns a qui ha entrevistat Públic, reconeix que està parlant molt perquè els últims dies no n'ha tingut gaire ocasió.

"Al viure sola es fa més dur"

"Els primers dies va ser més dur. Ara crec que ja m'hi estic acostumant", explica la Marta, que també viu a la zona confinada. Ella és veïna d'Igualada. "Al viure sola es fa més dur, però alhora penso en què qui té la situació més difícil és la gent que està malalta i tenen problemes greus", afegeix.



La Marta té un fill que treballa a l'Hospital d'Igualada, i això també la fa sentir de més a prop els temors del personal sanitari. "Ho visc de primera mà i pateixo per si ell ho agafa". Des que es va declarar el "clúster" de coronavirus a Igualada, el personal està treballant hores extra per fer front a les baixes de companys, positiu per coronavirus o en aïllament per haver estat en contacte amb casos. Per això, el seu fill no té gaire temps i ella l'ajuda preparant-li el menjar. Explica que això l'ajuda a ocupar el seu temps i sentir que fa "alguna cosa positiva".



Per afrontar el seu dia a dia, la Marta reconeix que intenta "no pensar que això se'm farà llarg". Ha limitat les sortides al carrer a l'estrictament imprescindible, perquè fins i tot al supermercat veu com hi ha molta gent i no es respecten les distàncies de seguretat.

Les escoles, tancades fins a nou avís

Montse Lladó és la directora de l'Escola Castell d'Òdena. Les escoles van tancar dijous, un dia abans que es decretés el confinament dels quatre municipis. De moment no tenen nova informació i explica que estan a l'espera del que digui la Conselleria d'Educació.



"Hem donat tasques per si els infants les volen fer a casa, però no donem matèria ni continguts nous perquè aniria en detriment dels nens que no tenen internet a casa", explica, en la línia del que va anunciar el Conseller d'Educació, Josep Bargalló. Lladó celebra el "comportament exemplar" de les famílies en rebre la notícia del tancament, així com la bona comunicació rebuda per part de la Generalitat i l'Ajuntament. "A nivell de comunicació tot va anar molt bé i ràpid".



Aquesta veïna d'Òdena afirma que la gent del seu voltant està "respectant molt" les consignes de confinar-se. Els carrers del municipi estan bastant buits, tot i que ahir hi havia gent passejant, explica. El supermercat on fan la compra ja demana als clients que enviïn prèviament la comanda per whatsapp i així tenir-la preparada perquè no hagin d'esperar a l'establiment.



"De moment s'està agafant la situació amb paciència", afirma. Hi ha incertesa sobre com influirà aquest confinament als terminis de preinscripció escolar i la calendarització de proves, com les de 6è de primària. Però, de moment, només poden esperar.