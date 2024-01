Augmenten un 27% les incidències LGTBI-fòbiques registrades per l'OCH durant el 2023

L'Observatori contra l'Homofòbia (OCH) va registrar un total de 302 incidències LGTBI-fòbiques a Catalunya el 2023. Es tracta d'un augment del 27,4% respecte a l'any 2022 (237) i del 6,3% respecte a l'any 2021 (284). Segons dades fetes públiques aquest dimarts per l'entitat, el col·lectiu d'homes gais és el que va patir més incidències, un total de 119, seguit del col·lectiu trans i, especialment, les dones trans, que van registrar 41 incidències.

De nou, Barcelona és la província que acumula més fets, el 77,5% del total. Les dades de l'OCH assenyalen que les províncies de Girona i Tarragona (3,6%) han mantingut les dades de registre d'incidències de l'any anterior, mentre que Lleida n'ha registrat un 0,3% del total. L'11,9% restant correspon a incidències comeses de forma no presencial.

La ciutat de Barcelona és on es van registrar més de la meitat de les incidències registrades per l'Observatori contra l'Homofòbia, representant un total de 160. Els districtes barcelonins en els quals es van registrar més fets van ser Sant Martí, Sants-Montjuïc i l'Eixample, segons les dades publicades avui.

Pel que fa als àmbits on van tenir lloc les incidències, la majoria es van registrar a la via pública (24,7%). Segueixen les que van passar a l'espai d'oci nocturn (16,2%), àmbit del qual hi ha hagut un increment molt significatiu pels dispositius que l'entitat té habilitats en espais d'oci i festivals als districtes de Barcelona mencionats. En tercer lloc, s'ubica el transport públic (7,6%), seguit de prop per internet i les xarxes socials (7,3%).

Finalment, les agressions verbals són el tipus de discriminació més registrat (24,8%), amb molt poca diferència sobre de les mostres d'odi i exaltació (24,5%). No gaire lluny també hi ha les agressions físiques (23,5%), en tercera posició.

Demanen més recursos davant unes dades "preocupants"

El portaveu de l'OCH, Eugeni Rodríguez, ha lamentat que es tracti d'unes dades "preocupants" i ha criticat "el discurs d'odi de l'extrema dreta", així com la "manca de voluntat política" per revertir la situació. En aquest sentit, el responsable ha demanat "més recursos" al Govern per poder fer front a la situació, així com "més coordinació" entre les entitats implicades.