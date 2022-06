Augmenten un 7% les denúncies per violència de gènere a Catalunya

Els jutjats catalans de violència de gènere van rebre durant el primer trimestre d'aquest any un 6,9% més de denúncies que en el mateix període del 2021, 5.098 davant de 4.768. Les víctimes van passar de 4.693 a 5.032, el 40% van ser estrangeres, i set eren menors d'edat.

Es van denegar la meitat d'ordres de protecció, molt per sobre de la mitjana estatal

Són dades recollides a l'Informe anual sobre violència de gènere del Consell General del Poder Judicial (CGPJ), publicat aquest dilluns per l'Observatori contra la Violència Domèstica i de Gènere. Hi va haver 12,7 víctimes per cada 10.000 dones, per sota de la taxa mitjana estatal de 16,7. Es van demanar 1.239 ordres de protecció, un 8,6% més, però se'n van denegar més de la meitat, un 52%, molt per sobre de la mitjana estatal del 30%.

Es van concedir 24,6 ordres per cada 100 víctimes, per sobre la mitjana estatal de 23. Es van jutjar 451 persones, un 11,4% més. D'altra banda, es van emetre 445 sentències, el 85% de les quals van ser condemnatòries, però es van arxivar 2.200 procediments. Es van condemnar 383 homes.