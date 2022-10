Aurora Picornell identificada amb la seva ploma 85 anys després de l'afusellament

El Govern balear ha anunciat aquest dijous que les restes trobades en una de les set fosses comunes del cementiri de Son Coletes (Manacor) pertanyen a Aurora Picornell, també coneguda com la "Passionària de Mallorca". Modista de professió, va ser la primera dona en militar al Partit Laic de Mallorca, per després aprofundir en la vida política i esdevenir la responsable de l'organització de dones del Partit Comunista a les Illes Balears. El seu compromís amb la lluita pels drets laborals i de les dones la van posar al punt de mira dels feixistes després del cop d'estat del 36.

"Avui és un dia històric per a les Balears", ha remarcat el vicepresident del Govern, Juan Pedro Yllanes. Al costat de Picornell s'han trobat quatre cossos més, els quals, tot i que les proves d'ADN encara no són concloents, s'atribueixen a les seves camarades de la presó de Can Salas, Belarmina González, Catalina Flaquer Pasqual i les seves filles Antònia i Maria Pasqual, conegudes com les Roges del Molinar. Fins al dia d'avui es creia que les cinc antifeixistes havien estat assassinades i enterrades al cementiri de Porreres, on sí que s'han trobat les restes del pare d'Aurora, Gabriel Picornell, també afusellat.

Totes elles van ser afusellades per un grup de feixistes la nit de reis del 1937. Segons explica la història, Aurora en acomiadar-se de la seva companya de cel·la es va endur una bobina de fil. "Em porten a matar Maria Lluïsa. Si segueixo viva, sigui on sigui, t'ho faré arribar".

L'última troballa demostra que Aurora no només es va endur un cabdell de fil, com a cosidora que era, sinó que també estava acompanyada d'una ploma estilogràfica en el moment de l'afusellament, en representació de la tasca d'escriptora. "Els botxins volien fer-la desaparèixer i esborrar-la de la història però no s'han sortit amb la seva", ha declarat Yllanes. El seu enterrament durant 85 anys amb la seva ploma demostra que la violència i el temps no esborren les idees.

Picornell va ser una dona conscient dels seus temps i va lluitar amb puny i lletra per assenyalar els explotadors i reivindicar l'emancipació de les dones. Avui per fi, en paraules del vicepresident, "Aurora torna a casa"