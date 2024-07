Un autocar amb una cinquantena de persones ha bolcat a la C-32 entre Pineda de Mar i Tordera

Un autobús ha patit un greu accident aquest dimarts a l'autopista C-32 en un túnel entre Pineda de Mar i Tordera, al quilòmetre 125,7. El vehicle ha patit una col·lisió a la boca sud d'un túnel i ha quedat gairebé en vertical, cosa que ha provocat cinc ferits, inclòs el conductor, que ha quedat atrapat, i ha obligat a tallar la via en direcció nord. La carretera podria estar tallada fins dimecres.

A l'autobús, que era de l'empresa Monbus i feia el servei per als treballadors dels centres logístics d'Inditex a Tordera i Palafolls, hi viatjaven 52 de persones, que ja han estat evacuades i almenys tres es troben en estat crític. Aquestes han estat traslladades en helicòpter als hospitals de Vall d'Hebron, Can Ruti i Doctor Trueta; sis es troben en estat greu i tres en menys greu, tots han estat traslladades a l'hospital de Blanes i al CUAP de Mataró.

El gruix dels ferits, però, han estat traslladats al pavelló municipal Can Xaubet de Pineda, on s'hi han desplaçat les autoritats per acompanyar els afectats.

El conductor ja ha estat evacuat i es preveu l'arribada d'una grua de gran tonatge per poder baixar i estabilitzar l'autobús.



En el dispositiu #bomberscat hem mobilitzat un total de 24 dotacions amb 2 autoescales #GROS #UCM i 2 helicòpters amb efectius #GRAE i @semgencat pic.twitter.com/y30gOqTI5G — Bombers (@bomberscat) July 16, 2024

Protecció Civil ha activat l'alerta del pla d'emergències Procicat. El SEM ha activat 15 unitats, un equip de psicòlegs i dos helicòpters medicalitzats, els Bombers s'hi han desplaçat amb 24 dotacions, inclosos unitats de rescat del GRAE amb helicòpter, i els Mossos d'Esquadra amb vuit patrulles.

El director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, ha anul·lat els actes que tenia i s'ha dirigit al lloc dels fets. S'ha muntat un centre de comandament a l'antic peatge i els Mossos d'Esquadra estan redirigint tots els vehicles que hi havia atrapats a la zona en contra direcció per treure'ls de l'autopista. Lamiel ha assegurat que ha estat "un accident molt greu", i destaca que el sinistre se suma als 5 simultanis de dilluns, amb un camió bolcat a l'AP-7 a Sant Cugat del Vallès que va generar complicacions severes en la mobilitat.