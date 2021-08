La delegació catalana encapçalada per la consellera de la Presidència, Laura Vilagrà i el vicepresident Jordi Puigneró, torna a Barcelona de la reunió de la Comissió Bilateral Generalitat-Estat "moderadament satisfets però sense cap eufòria". Així ho definien algunes fonts del Govern després de les dues hores de reunió. Satisfacció moderada per alguns temes desencallats com les beques i per la concreció dels calendaris de treball per la resta de les múltiples temàtiques a tractar. Però sense cap eufòria perquè la desconfiança cap al Govern espanyol encara és molta. "Avui ha estat insuficient però ara tenim un calendari que marcarà la voluntat real del Govern espanyol d'avançar" asseguren des de la Presidència. I les mateixes fonts recorden que "això no va de tornar al peix al cove" sinó de comprovar la voluntat real del Govern espanyol de dotar Catalunya de les competències que li pertoquen.

Vilagrà: "Volíem que molts més traspassos i qüestions es debatessin en aquesta bilateral"

El vicepresident del Govern, Jordi Puigneró, i la consellera de Presidència, Laura Vilagrà, han coincidit a considerar "insuficient" el nombre d'acords que s'han tancat a la Comissió Bilateral Estat-Generalitat que s'ha celebrat aquest dilluns a Madrid. "No hem aconseguit l'objectiu que havíem plantejat des de la part catalana perquè volíem que molts més traspassos i qüestions es debatessin en aquesta bilateral" -tal com ja va explicar Públic-, ha indicat Vilagrà en una roda de premsa posterior.

La trobada ha permès tancar acords com la inversió de 200 milions d'euros a Catalunya corresponents a la disposició addicional tercera de l'Estatut –que estableix que la inversió de l'Estat a Catalunya en infraestructures s'ha d'equiparar al seu producte interior brut (PIB)–, el traspàs de les beques universitàries i el compromís d'estudiar el traspàs de Rodalies a la Generalitat. Tot i això, Puigneró ha assenyalat que l'Estat devia 559 milions de la disposició addicional tercera i que la proposta del govern espanyol de pagar-ne 100 milions ara i 50 en dos pagaments posteriors és "insuficient".

"Avui ha estat insuficient, però és veritat que els fets que es vagin produint en les reunions dels calendaris que s'han acordat demostraran realment si el govern espanyol té alguna intenció o no d'avançar en la pantalla de l'autogovern", ha afegit. Ho ha dit en referència a l'aposta del president espanyol, Pedro Sánchez, "dient que autodeterminació no, però autogovern sí". Ha recordat que el de Catalunya és un govern independentista i ha dit que "els que volen sobretot l'autogovern són els que l'han d'accelerar".

Satisfacció de la part estatal

Rodríguez: "La reunió ha estat fructífera i molt executiva. Hi ha hagut contingut, calendari i avenços"

Per part del Govern espanyol, la ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, ha celebrat que la reunió de la Comissió Bilateral d'aquest dilluns a la tarda ha estat "fructífera" i "molt executiva". "Hi ha hagut contingut, calendari i avenços", ha afirmat en roda de premsa després de la trobada. Rodríguez ha destacat que el to ha estat "constructiu i amable". La titular de Política Territorial ha constatat "voluntat de seguir treballant" i ha anunciat que s'ha pactat un calendari de reunions per al segon semestre de 2021. Segons Rodríguez, el contingut de la trobada ha estat "un èxit" i ha sortit amb una "sensació molt positiva" pel que fa a la relació que han mantingut les parts.

Rodríguez ha destacat que amb la trobada es recupera "la normalitat de les relacions" entre el Govern espanyol i la Generalitat. La reunió dibuixa una "relació diferent de diàleg i consens" de l'Estat amb el Govern, ha dit la ministra, que ha remarcat que l'executiu de Pedro Sánchez vol "contribuir a una vida més assossegada" a Catalunya.



La titular de Política Territorial ha afirmat que el Govern espanyol pretén "acabar amb la conflictivitat política a Catalunya" i fer-ho "sempre en el marc de la llei i de la Constitució". Rodríguez ha recordat que l'Estat manté bilaterals amb totes les autonomies. A més, Rodríguez també ha remarcat que la trobada ha estat "institucional" entre governs i no de l'executiu espanyol amb els partits polítics catalans que formen el govern de coalició.

Rebutja parlar de fons europeus

Rodríguez ha rebutjat parlar de fons europeus a la Comissió Bilateral. La ministra ha explicat que la Generalitat ha tret el tema però que el govern espanyol ha expressat que no era el marc per parlar-ne per respecte a la "transparència" i a les altres autonomies. "Cada iniciativa s'ha d'abordar on toca", ha dit, i ha recordat que al matí Hisenda ha celebrat una trobada sectorial sobre la qüestió amb presència catalana.