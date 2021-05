Ayuso frega la majoria absoluta i suma més que tota l'esquerra després de l'enfonsament del PSOE

Els resultats de les eleccions a Madrid han estat aquests, amb el 96% escrutat: PP, 65 escons, a quatre de la majoria absoluta i 35 més que el 2019; Más Madrid, 24 escons, quatre més; PSOE, 24 escons, tretze menys; Vox, 13 escons, un més; Unidas Podemos, 10 escons, tres més. Ciutadans s'ha quedat fora de l'Assemblea en no superar el 5% dels sufragis. La majoria absoluta està en 69, de manera que la suma de PP i Vox la supera àmpliament: 78 escons entre tots dos.

Ayuso ha aconseguit més del doble dels diputats que tenia la passada legislatura

La campanya de les amenaces i les bales, una de les més tibants que es recorden, ha provocat una forta mobilització, que reclamava l'esquerra, però que ha acabat beneficiant la dreta. La presidenta Isabel Díaz Ayuso ha obtingut més escons en solitari que els que sumava amb Ciutadans –63 escons– i ha aconseguit més del doble dels diputats que tenia la passada legislatura.



A més, un dels objectius del PP –una de les mesures de l'èxit– era superar en diputats –i en vots– a l'Assemblea als tres partits de l'esquerra i també l'ha aconseguit. El PP, 65, i PSOE, Más Madrid i Unidas Podemos, 58. Díaz Ayuso, així, tindrà les "mans lliures" que havia demanat per a governar quan va convocar les eleccions. La diferència amb Vox és tan gran que el partit d'ultradreta té difícil entrar al govern si Díaz Ayuso no ho vol.



Tot i això, el PP necessitarà els diputats de Vox per a aconseguir la majoria absoluta. Santiago Abascal ha felicitat la presidenta per la seva "extraordinària victòria". "Donem per bons els resultats per a Vox. Són excel·lents per a Espanya. S'ha produït una contundent derrota del Front Popular. Vox serà decisiu en els dos pròxims anys a Madrid", va dir.

Ayuso va convocar aquests comicis després que Ciutadans presentés una moció de censura a Múrcia –avui fracassada– i s'ha menjat tot el vot dels seus exsocis, motiu pel qual el partit d'Inés Arrimadas corre el perill d'haver rebut un cop gravíssim que està per veure si és mortal. Desapareix de l'Assemblea en només dos anys: de 26 diputats després de tenir mig govern a zero escons a la Comunitat de Madrid.

El PP interpreta que aquests resultats permeten a Pablo Casado enterrar el fiasco a Catalunya i li dona l'oportunitat de sumar-se a l'efecte Ayuso i aconseguir l'objectiu clau i central de tota l'estratègia: que el vot de Ciutadans tornés al PP. I, amb això, reunificar sinó tot el vot de dretes, almenys sí el seu gruix, i situar-se com una alternativa real i seriosa al PSOE de Pedro Sánchez.



Al balcó de Gènova, han sortit els dos junts: Díaz Ayuso i Casado. L'últim, entre crits de "llibertat", ha dit: "Díaz Ayuso serà la presidenta que mereix Madrid. En aquestes eleccions s'ha votat una manera de fer política. Ha guanyat la llibertat. Ha guanyat la concòrdia i la convivència. Ha guanyat Madrid. Demà ho farà a tota Espanya".

L'esquerra no ha estat capaç de rendibilitzar la major participació a causa de l'enfonsament del PSOE

"Llibertat és començar a la manera de cadascun. El 'sanchisme' no ho ha entès. Espanya és una altra cosa. Espanya comença a Madrid. Madrid és Espanya. Aquí ve el millor del món a viure en pau i en llibertat. A la madrilenya, clar que sí. Us prometem dos anys de llibertat per a baixar els impostos i governarem amb respecte", va dir Ayuso.



L'esquerra, malgrat la forta mobilització que demanaven i han obtingut, i de la pujada de Más País i d'Unidas Podemos, que entre els dos han guanyat set escons més, no ha estat capaç de rendibilitzar la major participació a causa de l'enfonsament del PSOE, que ha perdut més de deu punts i tretze escons.



Per als socialistes és un fracàs sense pal·liatius i suposa el pitjor resultat a Madrid en la sèrie històrica. Els vaivens en l'estratègia –Gabilondo va arrencar allunyant-se d'Iglesias per a després tirar-se als seus braços– i la implicació primigènia del president Pedro Sánchez, després rectificada, portaran amb seguretat a una nova catarsi a Madrid, un territori en mans del PP des de fa 26 anys.



Els pròxims comicis a la Comunitat seran d'aquí a dos anys i els socialistes afrontaran ara un escenari molt complicat en veure's superats per Más Madrid. Mónica García s'ha convertit en l'alternativa a Isabel Díaz Ayuso davant la incompareixença del socialista. La candidata de Más Madrid, metgessa a l'Hospital 12 d'octubre, s'ha emportat el vot dels aplaudiments. Gabilondo ha dit: "Ho lamento. No he estat capaç d'obrir aquests espais per a un debat assossegat. Les coses han anat plantejades en altres termes. El primer és resoldre els problemes de la ciutadania".



El secretari d'Organització del PSOE, José Luis Ábalos, ha reconegut el fracàs a Madrid, però l'ha circumscrit a aquesta Comunitat i l'ha desvinculat d'un resultat global amb la idea de protegir el govern espanyol, que els socialistes comparteixen amb Unidas Podemos.



Mentrestant, Unidas Podemos i Pablo Iglesias, el gran agitador de la campanya i un dels artífexs de la històrica participació electoral, ha quedat en deu escons. Encara que millora els resultats i compleix amb part de l'objectiu, la influència d'Unides Podemos ha quedat curta. Al PSOE –i, per extensió, a tota l'esquerra– no li ha sentat bé la dicotomia entre feixisme i democràcia.