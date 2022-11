Bad Gyal guanya el premi a millor artista espanyola als MTV europeus

Bad Gyal ha guanyat el premi europeu de la cadena MTV a millor artista espanyola. La maresmenca s'ha imposat a la resta de nominats de la categoria, que eren la també catalana Rosalía, el canari Quevedo, els bascos Fito & Fitipaldis i Dani Fernández, exmembre de la banda Auryn.

Alba Farelo Solé, més coneguda pel seu nom artístic Bad Gyal, s'ha convertit en una de les cantants més destacades de la música urbana a escala mundial. Autora d'èxits com La prendo o Fiebre, l'any 2020 va guanyar el Latin Music Italian Awards per Alocao, que interpretava amb Omar Montes.



La gala dels European Music Awards (EMA) va tenir lloc el diumenge a la ciutat alemanya de Düsseldorf i ha comptat amb actuacions de David Guetta, Muse i Gorillaz, entre d'altres.



Taylor Swift, la gran triomfadora de la nit

La nord-americana Taylor Swift ha arrassat com a gran guanyadora de la nit amb els premis a millor vídeo de llarga durada, millor vídeo i millor artista. La catalana Rosalía, que estava nominada a cinc categories, no s'ha emportat cap guardó. Aspirava al premi a millor vídeo de llarga durada per Motomami; a millor artista latina, que s'ha emportat la brasilera Anitta; a millor cançó per Despechá, que li ha arrabassat Bad Bunny amb Me porto bonito, i també a millor artista, que ha guanyat Swift. El premi al millor artista revelació ha estat per al grup coreà de K-pop Seventeen.