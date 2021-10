Xavier García Albiol pot viure els seus darrers dies com a alcalde de Badalona. Després que el seu nom aparegués als Pandora Papers com a gestor d'una societat radicada al paradís fiscal de Belize, l'oposició de la ciutat li reclama la dimissió i si es nega a fer-ho treballa en una moció de censura per desallotjar-lo del càrrec.



Segons fonts de Guanyem Badalona en Comú consultades per Públic, ara mateix la formació -tercera força del consistori, amb quatre regidors- està en converses amb el PSC -segona força, amb sis edils- per aplanar el camí cap a una moció de censura si el dirigent del PP -que té 10 regidors- es nega a dimitir, actuació que no pretén a portar a terme, segons va assegurar a l'oposició en una reunió mantinguda dimecres a la tarda.



"Si ens posem d'acord amb el PSC la qüestió clau serà la capacitat de constituir un govern ampli", exposen les fonts de Guanyem Badalona, després de deixar clar que, si arriba el moment, el nom de la persona que hauria d'assumir l'alcaldia "per a nosaltres no serà un problema". Tot i recalcar que si s'ha d'optar per la moció de censura, "nosaltres postularíem la nostra candidatura per a l'alcaldia", les fonts consultades donen per fet que aquesta vegada no es repetiria el que va succeir en la primavera de l'any passat. Aleshores García Albiol va poder recuperar l'alcaldia -que havia tingut del 2011 al 2015- per la falta d'entesa entre la resta de grups per rellevar el socialista Álex Pastor, que va dimitir després de ser enxampat begut i saltar-se el confinament.



Públicament, el líder local del PSC, Rubén Guijarro, reclama a Albiol que plegui voluntàriament del càrrec, però alhora el partit avança en les converses de la moció amb Guanyem Badalona. Perquè tirés endavant caldria una majoria absoluta, el que implica el suport d'un mínim de 14 regidors. Això no seria problema perquè tant ERC (tres regidors), com Badalona En Comú Podem (dos) i Junts per Catalunya (un) han assegurat que se sumaran a la moció de censura si prèviament socialistes i Guanyem Badalona es posen d'acord.

Un altre regidor del PP tenia poders a la societat de Belice

Segons informa l'ACN, el regidor de Sanitat de Badalona, Ramon Riera, compartia amb l'alcalde de la ciutat, Xavier Garcia Albiol, els poders per gestionar la societat de Belize. La investigació dels Papers de Pandora, en la que han participat El País i la Sexta, ha revelat aquest dijous que Riera figurava també com a apoderat de Luverne Internacional, l'endemà mateix que el propi Albiol desvinculés de la política la seva participació en aquesta societat.



Ara, el PP de Badalona explica que Albiol i Riera són amics "des de fa més de 35 anys" i que el projecte que volien emprendre "no tenia res a veure amb la seva activitat política, sinó que el fet de fer-ho junts responia a l'amistat que tenien". Segons l'explicació que donen ara els populars, Albiol i Riera es van conèixer quan l'ara alcalde en tenia 18 i Riera ja rondava els 38. Tots dos es van afiliar al PP pràcticament en paral·lel, uns cinc anys més tard, i des de llavors han fet carrera pràcticament en paral·lel a l'Ajuntament de Badalona.