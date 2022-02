Badalona preveu ara inaugurar el 2024 l'etern projecte urbanístic del canal del barri del Gorg

Ha de ser la nova centralitat de Badalona. Un canal navegable de 360 metres amb 2.700 nous habitatges a banda i banda que ha de transformar definitivament el barri del Gorg. Es va projectar l’any 2003 com la segona fase de la construcció del port. I 20 anys després, la ciutat el continua esperant. És d’aquells projectes eterns que, tot i els dubtes que ha generat amb el pas del temps, l’Ajuntament de Badalona confia que es converteixi en un nou pol d’atracció per a la ciutat. El canal del Gorg té nova data d’inauguració: l’estiu de 2024, un any després de les darreres previsions.

El principal entrebanc d’aquesta obra faraònica és la desviació de les vies del tren que han de permetre el pas de l’aigua entre el port i la Rambla del Gorg. És la part més costosa del projecte, 8,2 milions d’euros que aporta Marina Badalona -societat participada per l’Ajuntament i la Generalitat- i que ha costat molt que arribin. Però no només és un entrebanc econòmic, també és burocràtic. L’obra depèn d’un conveni que Badalona ha de signar amb ADIF. L’exalcalde Xavier Garcia Albiol va anunciar l’any passat que se signaria a l’estiu. Ara, fa pocs dies que la Ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Raquel Sánchez, va assegurar en una visita a Badalona que aquesta firma arribarà durant el primer trimestre d’aquest 2022.

"Estic en converses amb la ministra des del primer dia que vaig ser investit alcalde", diu Rubén Guijarro que va recuperar l’alcaldia per al PSC el passat 8 de novembre. Guijarro no vol fer referència als retards i als anuncis fets pels seus predecessors però sí insisteix en què el canal del Gorg és "una zona de transformació per a la ciutat que es convertirà en una nova centralitat i que passarà a ser un lloc de referència metropolità".

Unes declaracions que els veïns del Gorg fa molts anys que escolten. "Tot aquests anuncis els agafem amb alegria però també amb neguit i incertesa perquè portem molt temps esperant", afirma Teresa Vinuesa, presidenta de l’Associació de Veïns del Gorg. "Sempre ens han dit que això serà ‘el millor de Badalona’ i tenim l’esperança que sigui un lloc emblemàtic però nosaltres només volem que s’acabi ja", afegeix Vinuesa.

Façana marítima de Badalona. — Montse Giralt

Aigua als primers 250 metres

Mentre la construcció del viaducte per a les vies del tren no es desencalla, el canal començarà a agafar forma per la banda més propera a la ciutat. Marina Badalona ha posat a licitació els treballs d’adequació dels primers 250 metres de canal. Unes obres que permetran excavar els dos metres de fondària que tindrà el canal per poder començar a deixar-hi passar aigua.

Amb un pressupost de 2,6 milions d’euros, aquesta obra té un termini d’execució de nou mesos. Després d’això és quan es preveu que s’iniciï la part més complicada: la construcció del viaducte. Per fer-ho, primer s’haurà d’instal·lar una plataforma que permeti la desviació de les vies perquè pugui seguir circulant el tren. Aquesta plataforma, de 1.100 metres, estarà llesta en quatre o cinc mesos. Temps que caldrà sumar als 14 mesos previstos per construir el viaducte i fer el traçat definitiu de les vies de Renfe.

"El viaducte, de 180 metres, passarà per sobre del canal i permetrà l’obertura del carrer Ponent i millorar l’accessibilitat del front marítim", detalla Imanol Sanz, gerent de Marina Badalona. Precisament per la millora de la mobilitat de la zona, el pressupost global del projecte s’ha incrementat. El govern municipal ha inclòs al pressupost per a 2022 -que es portarà a aprovació en pocs dies- una partida de 3,8 milions d’euros. Això se sumarà als 8,2 milions que costarà el viaducte i que finançarà Marina Badalona. "Requereix una inversió molt important, sempre ha estat la part del projecte més complexa, tant pel que fa als tràmits com per l’impacte que tindrà", afegeix Sanz. El pressupost total del canal ja suma 15 milions d’euros, cinc més del previst.

El canvi que experimentarà la zona és majúscul. "Es posa en dubte si cal tenir tants pisos nous, però molt millor això que el que teníem abans que eren solars abandonats amb rates i brutícia», recorda Vinuesa, de l’Associació de Veïns del Gorg. "Els veïns han aguantat molt", reconeix Rubén Guijarro, "els hem d’agrair la paciència que han tingut tots aquests anys".

L’hotel del port, a l’abril

Per finançar les obres a la via del tren, Marina Badalona va vendre un terreny del port per construir-hi un hotel. El complex ja està fet però la pandèmia ha provocat que Sallés Hotels, l’empresa encarregada de l’explotació, retardi un any la seva obertura. La propera data prevista és el mes d’abril d’aquest 2022.

"L’obertura de l’hotel és fonamental, no només pel port sinó pel turisme de Badalona i per la ciutat en general", diu el gerent de Marina Badalona. L’hotel, de 15 plantes i 189 habitacions, "ha de ser un pol de desenvolupament socioeconòmic de Badalona i el seu entorn", assegura Imanol Sanz. I és que per als responsables del port, aquest hotel "no ha de ser només per a l’estiu, que també, sinó una referència durant tot l’any per al sector sanitari i empresari".

Un dels debats que també ha generat polèmica els darrers anys és quins usos ha de tenir el port. Que inclogui oci nocturn està totalment descartat però "amb l’hotel en marxa hem de poder potenciar la zona de restauració i convertir-ho en una zona d’esbarjo", diu Rubén Guijarro. Per a l’alcalde, "s’ha de dinamitzar el port esportiu i crear un pol d’atracció per a la indústria nàutica".