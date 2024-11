Baixa la xifra de desapareguts per la DANA al País Valencià

El nombre de desapareguts arran de les inundacions causades per la DANA ha baixat fins a 41, segons va informar aquest dissabte a la nit el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV). Aquesta xifra ha disminuït perquè s'han identificat cossos i perquè han localitzat persones amb vida.

Fins al moment, els dipòsits funeraris de la Ciutat de la Justícia de València han rebut 214 víctimes mortals i s'ha fet l'autòpsia a totes. 195 estan plenament identificades (157 per empremtes digitals, 35 per ADN i tres per identificació hospitalària en vida). Ja han estat traslladades al dipòsit funerari habilitat a Fira València.



Els expedients ante mortem de persones desaparegudes que continuen actius són únicament aquells en què els familiars han proporcionat informació i mostres biològiques per facilitar la identificació juntament amb la denúncia.

Envien un quart contingent de Bombers catalans

Els Bombers de la Generalitat de Catalunya han enviat aquest diumenge un quart contingent al País Valencià per fer relleu al tercer que va arribar-hi dijous passat. El comboi ha sortit de les instal·lacions del Complex Central de Bombers de Cerdanyola del Vallès i va directament a Alzira, localitat valenciana on tenen establert el seu lloc de descans i comandament.



El quart contingent d’ajuda a València dels #bombercat ja s'ha posat en marxa. El comboi, que rellevarà el personal que hi treballa des de dijous, es reforça amb un metge @semgencat i una Bomba Rural Pesant dels @pompiers_aran



Informació ampliada: https://t.co/OGEAHszKv6 — Bombers (@bomberscat) November 10, 2024

La dotació del quart contingent compta amb un inspector com a cap d'expedició i manté pràcticament la mateixa estructura de l'anterior. Està formada per vuit Bombes Rurals Pesants (BRP), de les quals tres van amb Bombers Voluntaris, una dotació amb efectius del GRAF (Grup d'Actuacions Forestals) i EPAF (Equips de Prevenció Activa Forestal), efectius del GREC (Grup d'Estructures Col·lapsades), la Unitat de Comandament Mitjana (UCM), la Unitat de Càrrega, efectius del GROS (Grup Operatiu de Suport), personal del Grup d'Emergències Mèdiques (GEM), la unitat sanitaritzada amb efectius GRAE (Grup d'Actuacions Especials), un metge i un infermer del SEM i la unitat de Drons.



Els Bombers que han estat treballant fins ara s'han distribuït en tres sectors a Catarroja, Algemesí i Pedralba, en coordinació amb el Consorci Provincial de Bombers de València. A Catarroja i Algemesí, els efectius s'han centrat en permeabilitzar de la via pública, a banda d'ajudar als veïns que viuen en plantes baixes a treure mobiliari a l'espai públic. A Pedralba, d'altra banda, la unitat de drons treballa en la monitorització de l'afectació de la zona per la DANA.