La baixada de pressió de l'aigua a l'AMB es començarà a aplicar als cinc municipis que més en gasten

La baixada de pressió de l'aigua a l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) com a mesura davant la situació d'emergència per sequera s'aplicarà primer als municipis que més gasten. En concret, Cervelló, la Palma de Cervelló, Corbera de Llobregat, Sant Vicenç dels Horts i Begues són les localitats que sobrepassen el límit que marca la Generalitat, segons ha avançat La Vanguardia. Les cinc se situen al Baix Llobregat.



D'altra banda, i davant la imminència de l'emergència per sequera, Girona opta per tancar les dutxes de piscines i equipaments esportius municipals i només les obrirà després dels partits.

L'AMB ha aprovat l'operatiu per donar resposta a les restriccions del Govern en aquest darrer estadi del pla de la sequera, que en la fase 1 implicarà en primera instància a aquests municipis que superen els 200 litres per persona i dia per a tots els usos. "En aquests municipis actuarem ja", ha avançat el director de l'àrea del cicle de l'aigua de l'AMB, Martín Gullón, al citat mitjà.

Pel que fa a la ciutat de Barcelona, es preveu que la baixada de pressió s'apliqui quan el topall se situï als 160 litres per persona i dia. El consum de la capital actualment està als 173, per la qual cosa no s'aplicaria la restricció fins a la fase 3, que podria arribar d'aquí a uns mesos, si no plou prou per revertir la situació. Sumant totes les localitats, l'àrea metropolitana està per sota dels 200 litres diaris per persona.

Girona tanca les dutxes de piscines i equipaments

D'altra banda, Girona ha decidit tancar les dutxes de les piscines i els equipaments esportius municipals i només les obrirà després dels partits. La mesura s'aplicarà la setmana que ve: tan els equips d'esports de base com els professionals no es podran dutxar després dels entrenaments, però sí després dels partits. En el cas de les piscines es tancarà l'aigua dels vestidors, però es mantindran obertes les dutxes de platja per poder-se treure el clor.

La decisió s'ha pres durant la reunió del comitè de sequera, que Girona va constituir aquest desembre, on s'aborden totes aquelles "propostes de ciutat" per "mitigar" la manca d'aigua, de manera coordinada amb l'àrea urbana, la Generalitat i Acció Climàtica. L'alcalde Lluc Salellas assegura que la mesura s'adopta "per pedagogia". El batlle ha aprofitat per criticar que es vulgui crear un debat "pervers" entre ecologia i l'aigua de boca pel cabal ecològic del Ter quan fa temps que "no es compleix".