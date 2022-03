El Barça femení goleja al Madrid i fa història amb el rècord mundial d'assistència de públic

El primer partit amb públic del Barça Femení al Camp Nou ha fet historia i ha batut el rècord absolut d’assistència del futbol femení. Les 91.553 persones que aquest dimecres han acompanyat l’equip de Jonatan Giráldez han superat l'alt llistó que havien deixat els 90.185 que van assistir a la final del Mundial del 1999 disputada al Rose Bowl de Pasadena entre els equips femenins dels Estats Units i la Xina. L'ocasió no podia ser més adient contra l'etern rival, el Real Madrid i en competició europea. I amb una golejada per cinc gols a dos que ha permès a les blaugranes passar a les semifinals de la Champions League en una gran festa del futbol femení a l'estadi blaugrana. Les golejadores culers han estat Mapi León, Aitana, Clàudia Pina, Graham Hansen i Alexia Putellas.

La fita era esperada ja que l’afició havia exhaurit amb dos mesos d’antelació les entrades gratuïtes que s’havien posat a disposició dels socis i sòcies i de baix cost pel públic en general (entre els 9 i els 15 euros). Malgrat el mal temps i la pluja que ha estat protagonista durant el matí, els blaugrana no han fallat.

Segons explica el FC Barcelona en una nota de premsa, la gran resposta del públic assistent al partit del Camp Nou ha permès aconseguir el gran repte, que portava implícit superar altres registres històrics, com el del rècord mundial d’assistència en un partit entre clubs que estava fixat en els 60.739 espectadors que van assistir al Wanda Metropolitano el 17 de març del 2019, en un partit de Lliga entre l’Atlético de Madrid i el Barça Femení i que va finalitzar amb victòria blaugrana per 0-2. Superar aquesta marca també comportava batre el rècord d’un partit de la Champions femenina, que estava fixat en els 50.212 espectadors que es van congregar en la final entre l’Olympique Lyon i el FFC Frankurt (2-0) en l’històric Olympiastadion de Munic l'any 2012.

Festa i gran mosaic

Els assistents han viscut una gran festa fora i dins de l’Estadi, enmig d'un ambient molt familiar i amb molts infants. Ja des de primera hora de la tarda, els voltants del Camp Nou han viscut l’ambient dels grans dies, amb molts aficionats participant i gaudint de les activitats programades (skate park, tornejos de bàsquet i futsal 3x3, photocalls, animació, batucades...).

Dins de l’Estadi els assistents han realitzat el primer mosaic gegant de la història del Barça femení a l’Estadi. El mosaic ha portat escrit un missatge global de reivindicació que el Club ha volgut enviar al món, amb el lema More Than Empowerment, en favor de l’empoderament de la dona per aconseguir una societat més igualitària. L’actriu Silvia Abril també ha llegit un manifest en favor de la igualtat de gènere.