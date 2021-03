Què és el 'BarçaGate'?: de les campanyes contra Messi o Piqué a la detenció de Bartomeu

L'expresident del FC Barcelona Josep Maria Bartomeu ha estat detingut aquest dilluns en el marc d'una operació policial relacionada amb el conegut com BarçaGate: un cas que vincula al club amb pagaments irregulars a una empresa que suposadament hauria utilitzat les xarxes socials per a difamar a expresidents del Barça, exjugadors i futbolistes en actiu, a més d'altres personalitats i entitats.

El cas, revelat per la Cadena SER, va saltar fa un any, quan el programa de l'emissora Què t’hi Jugues! va destapar el 17 de febrer de 2020 que el FC Barcelona va contractar a I3 Ventures, una consultora de comunicació, per a atacar a figures no afins a la junta directiva de Bartomeu. Entre aquests objectius hi havia noms de la talla de futbolistes com Lionel Messi o Gerard Piqué; exjugadors i exentrenadores com Xavi Hernández, Carles Puyol o Josep Guardiola; expresidents i opositors com Joan Laporta i Víctor Font; polítics i diversos periodistes.

Les campanyes suposadament contractades pel Barça anaven en contra de personalitats com Messi, Piqué, Guardiola o Laporta

El club es va desvincular de les campanyes de desprestigi, encara que sí que va reconèixer els seus vincles amb la consultora per a, segons va justificar, crear climes d'opinió favorables a Bartomeu. Aquesta contractació es va fer, segons el que va revelar per la SER, amb el pagament d'un milió d'euros dividits en cinc contractes de 198.000 euros, la qual cosa va evitar que haguessin de passar per l'aprovació de la junta directiva. Contractes realitzats amb cinc empreses diferents amb factures a altres tants departaments de l'entitat que no van rebre el vistiplau de la junta directiva íntegrament.

Dimissions i moció de censura

A pesar que des del Camp Nou s'assegurava que tot estava en ordre, la veritat és que, a penes un dia després de l'aparició de les informacions, el Barcelona es va veure obligat a trencar els seus vincles amb I3 Ventures, propietat de l'empresari argentí Carlos Ibáñez, en conèixer-se els vincles d'almenys sis comptes en Facebook amb la consultora.

El Barcelona es va veure obligat a trencar els seus vincles amb I3 Ventures un dia després d'aparèixer les informacions

Posteriorment, el diari El País va publicar que dotzenes de comptes falsos de Twitter utilitzats per a les mateixes pràctiques de difamació formaven part d'un entramat anterior destinat a crear una campanya contra l'independentisme. Aquests comptes formaven part de la base de dades de NiceStream, l'empresa mare d'I3 Ventures, també propietat de Carlos Ibáñez. Grup al qual, segons la SER, pertanyien les empreses amb les quals el Barça va realitzar els pagaments per a les campanyes de desprestigi en xarxes socials.



La informació va causar un terratrèmol dins de la junta directiva de Bartomeu, qui el 19 de febrer es va reunir amb la Comissió Delegada per a debatre l'assumpte. Però va ser dos dies més tard quan la tensió es va fer latent en la reunió extraordinària de la junta directiva de caràcter no oficial. Un grup de directius va demanar explicacions al president per l'ocorregut i va reclamar l'avançament dels comicis, prevists per a 2021, i responsabilitats a Jaume Masferrer, el director de l'àrea de presidència.



Bartomeu no va accedir a la primera de les reclamacions, però sí a la segona, suspenent d'ocupació però no de sou a Masferrer fins a la conclusió de l'auditoria externa per a investigar el cas, una altra de les demandes del grup de directius molestos que va ser acceptada, i es va encarregar a PriceWaterHouseCoopers (PwC).

Un agent de l'Àrea Central de Delictes Econòmics dels Mossos d'Esquadra durant el registre de les oficines del Futbol Club Barcelona. — Quique Garcia / EFE

Fruit d'aquest cas, diversos directius, entre ells el llavors vicepresident i qui era considerat futur presidenciable, Emili Rousaud, van renunciar a l'abril de 2020 de la junta directiva en estar en contra de les decisions preses per Bartomeu. Mesos després, a l'octubre, acorralats per l'èxit d'una moció de censura, les escasses alegries esportives i el cas Messi, el mateix Bartomeu i el seu equip van dimitir en bloc.

Segon registre de les oficines del Camp Nou

Aquest dilluns al matí, els Mossos d'Esquadra han irromput a les oficines del club, al Camp Nou, per a buscar més informació sobre el cas. No és la primera vegada. Al juliol de 2020 la Policia catalana ja va entrar a les dependències de l'entitat blaugrana per a efectuar registres després de l'auditoria externa encarregada a PwC.



Malgrat que l'auditoria revela que Jaume Masferrer va participar activament en el contingut en xarxes socials, que es va pagar un sobrepreu i que les factures es van dividir per a esquivar controls interns, el club va continuar negant que es contractessin aquests serveis de difamació i que l'única cosa criticable és que es van cometre diversos errors administratius en evitar els controls.

El BarçaGate va saltar als jutjats després d'una denúncia del grup d'opinió blaugrana Dignitat Blaugrana presentada el 14 d'abril de l'any passat. La investigació judicial es troba encara sota secret de sumari, el qual ha estat allargat sis vegades pel jutjat d'instrucció número 13 de l'Audiència de Barcelona. L'última pròrroga finalitza el 10 de març. La jutgessa encarregada del cas, Alejandra Gil Lima, investiga els indicis trobats pels Mossos de possible administració deslleial i/o corrupció entre particulars.



A més de Bartomeu, també han estat detinguts l'exdirector de l'àrea de presidència, Jaume Masferrer; l'actual director general, Óscar Grau; i el cap dels serveis jurídics, Román Gómez Ponti. Els Mossos també han registrat la seu a Barcelona d'I3 Ventures, que comparteix amb l'empresa NSG Social Science, i les oficines de Telampartner, empresa dedicada a la inversió financera. L'operació policial es duu a terme just en la setmana en què diumenge que ve, 7 de març, estan previstes les eleccions a la nova presidència del FC Barcelona.