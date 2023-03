Barcelona acollirà aquesta setmana el Congrés d'Economia Feminista, que reunirà més de 400 persones  

Barcelona acollirà aquesta setmana, i per primera vegada, el Congrés d'Economia Feminista, que espera reunir més de 400 persones. La trobada, que començarà dijous i clourà el dissabte, és un referent en els estudis d'economia feminista a l'Estat espanyol, i en aquesta vuitena edició farà un salt internacional amb la consolidació de participants de Llatinoamèrica i de 50 països d'arreu del món.

L'esdeveniment està organitzat per l'Ajuntament de Barcelona i la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) i enguany se centrarà en la dimensió digital de l'economia feminista, és a dir, s'analitzarà el vincle entre la digitalització i la igualtat de gènere. Algunes de les preguntes que es plantejaran giraran al voltant de l'actual model econòmic, si fomenta les desigualtats de gènere i si és sostenible: les plataformes digitals, mitiguen les desigualtats de gènere o se n'aprofiten? Què poden aportar les economies feministes contra l'explotació dels recursos naturals o la insostenibilitat lligada al canvi climàtic?

Durant quatre dies, el congrés acollirà una diversitat de formats i propostes per fomentar l'intercanvi acadèmic i la confluència d'agents socials i econòmics. També serà un espai d'experimentació digital, amb una datató sobre economia, digitalització i igualtat de gènere, amb l'objectiu de plantejar com hauria de ser un índex d'economia feminista.

Personalitats destacades

La trobada tindrà lloc a la Nau Bostik, al barri de la Sagrera, i hi participaran noms destacats en l'àmbit de l'economia feminista i els feminismes digitals, com l'activista argentina Flora Partenio; l'antropòloga Yayo Herrero; l'experta en l'impacte de la tecnologia en la societat Tiziana Terranova; la professora del Massachusetts Institute of Technology (MIT) Catherine D'Ignazio, una de les veus de referència internacional en l'activisme feminista de dades; Sasha Costanza-Chock, que investiga sobre moviments socials a les xarxes; la ciberfeminista Alex Hache i la directora del col·lectiu feminista Coding Rights al Brasil, Joana Varon.

El Congrés se celebrarà de forma presencial i es podrà seguir a les xarxes amb l'etiqueta #EcoFemBCN.