Barcelona acollirà un congrés per analitzar el paper de l’esport com a instrument de cooperació al desenvolupament

L’esport i l’activitat física juguen un paper molt important en la inclusió social, tal com ha quedat palès en un gran nombre d’experiències d’arreu del món. Els valors que van associats a l’activitat esportiva, més enllà de facilitar l’adquisició d’hàbits saludables, el converteixen en una eina molt valuosa per a lluitar contra l’exclusió social, afavorir l’autoestima, el sentit de pertinença, la cooperació i la identitat comuna entre els qui el practiquen, entre molts altres efectes positius.



Per aquest motiu, Barcelona reunirà els propers 17 i 18 octubre un congrés format per experts del món de l’esport i de la cooperació internacional al desenvolupament per descobrir noves formes de sumar esforços per la millora social.



Es tracta del Congrés Esport i Cooperació Internacional, que està organitzat conjuntament per la Secretaria General de l’Esport i de l’Activitat Física (SGEAF) i la Direcció General de Cooperació al Desenvolupament (DGCD) de la Generalitat de Catalunya i que tindrà lloc a la seu de l’Institut Nacional d’Educació Física (INEFC) de Barcelona. Hi participaran, a més dels experts, diverses entitats, organitzacions no governamentals pel desenvolupament (ONGD), agències de cooperació i de les Nacions Unides, administracions públiques, clubs, federacions, consells esportius i associacions, professionals de la docència i estudiants, entre altres.

Participants al Congrés

Durant les dues jornades que durarà el Congrés es combinaran sessions plenàries obertes al públic amb grups de treball formats per persones i entitats. Les sessions plenàries comptaran amb la participació de personalitats com Karlos Pérez de Armiño, director i investigador de l’Institut HEGOA i professor de Relacions Internacionals de la Universitat del País Basc i de diversos màsters sobre cooperació i ajuda humanitària; Íñigo Retolaza, facilitador d’espais de diàleg, processos d’aprenentatge i canvi organitzacional i facilitador en el Programa Memorialab “Espacios para la construcción social de la memoria” impulsat per Gernika Gogoratuz, Gernikako Bakearen Museoa i Bakeola; i Marion Keim, presidenta de la Fundació Sport, Development and Peace, membre de l’IOC Olympic Education Commission i directora i professora de l’Interdisciplinary Centre for Sports Science & Development de la Universitat del Cap Occidental a Sud-àfrica.

Cartell del Congrés

El programa inclou una mostra de projectes a la qual una cinquantena d’entitats presentaran les seves iniciatives i projectes entorn de la temàtica esport i cooperació internacional. També acollirà presentacions d’experiències de diverses iniciatives internacionals, amb la participació d’organitzacions de primer nivell.



També se celebraran dues activitats paral·leles al Congrés: en la primera, la Fundació Pere Tarrés i els seus socis europeus presentaran la iniciativa “PLAY Sports Project”. En la segona jornada es projectarà el documental “Informe Robinson: Refugiadas en el fútbol”, amb conversa posterior entre els periodistes Xavier Aldekoa i Michael Robinson.



Els objectius són generar sinergies entre les entitats esportives i les ONGs i actors de la cooperació en general per incorporar aquesta eina estratègica en els projectes. També analitzar bones experiències, consensuar metodologies i establir un document de principis bàsics, al qual es podran adherir les entitats que vulguin treballar l’esport com eina de transformació.



Aquesta línia estratègica forma part del Pla Director de Cooperació al Desenvolupament 2019-2022, aprovat pel Parlament de Catalunya. El Govern donarà suport a les entitats que treballen amb aquesta metodologia i principis bàsics.

El precedent de 2017 a Líban-Jordània i a Colòmbia

Com a antecedents del Congrés Esport i Cooperació Internacional, l’any 2017 la DGCD va dur a terme un projecte de diagnosi en contextos de crisi humanitària a Líban-Jordània i a Colòmbia, dins el Programa “Esport i Cooperació al Desenvolupament”, amb l’objectiu de generar propostes per a incrementar el suport als refugiats i a la població desplaçada a través d’activitats esportives i recreatives.



Al gener de l’any 2018 també va tenir lloc a Barcelona la Jornada “Esport i cooperació al desenvolupament: el suport a persones refugiades i a la població desplaçada, a través de l’activitat esportiva recreativa”, una trobada organitzada conjuntament per la SGEAF i la DGCD. Van participar-hi una vuitantena de persones representants dels sectors públics i privats de l’esport i de la cooperació, i es va posar de manifest la voluntat de Catalunya en posicionar-se com a referent internacional en la metodologia i la formació en l’esport en aquest àmbit.

Fomentar l’accés a l’activitat física i l’esport

A Catalunya, la Secretaria General de l’Esport i de l’Activitat Física (SGEAF) treballa des de fa dècades les línies programàtiques de la política esportiva encaminades a construir una societat més saludable, en què la pràctica de l’activitat física esdevingui un hàbit diari i durant tota la vida de les persones i això esdevingui en un país d’èxits esportius. Mitjançant el Consell Català de l’Esport, desenvolupa programes esportius amb la finalitat d’aconseguir que la societat catalana tingui possibilitat d’accedir a l’activitat física i l’esport de forma lliure, universal i en igualtat de condicions.