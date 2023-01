Barcelona activa l'Operació Fred en fase d'alerta i obre 262 refugis addicionals per a persones sense llar

L'Ajuntament de Barcelona activarà aquest dissabte al vespre l'Operació Fred en fase d'alerta per primer cop en cinc anys. Aquesta decisió implica l'oferiment de 262 refugis climàtics addicionals per a persones vulnerables als que actualment hi ha oberts, i s'ha pres davant de la baixada generalitzada de les temperatures, en previsió que puguin baixar fins els 0ºC a la nit.



Les persones sense llar i que passen la nit al carrer seran contactades per professionals municipals i la Creu Roja, i convidades a fer servir aquests espais públics habilitats per a refugiar-se del fred.

Aquestes places noves se sumaran als 134 espais habilitats que es van anunciar tot just fa una setmana, tot i que, segons asssenyala el consistori en un comunicat, es tractarà d'un dispositiu dinànic amb capacitat per adaptar-se en funció de les necessitats que es detectin.

El Centre d'Acolliment d'Emergència (CAE) és un dels espais que més places ofereix per al refugi del fred, amb 75 espais fixes i 73 més amb llits addicionals. Aquest allotjament, a més, compta amb cert rodatge, perquè està en funcionament des del passat 1 de desembre en la fase preventiva de l'Operació Fred. Des de llavors, en el total de places disponibles s'ha atès a 350 persones, de les quals 287 eren homes i 63 dones.

De fet, el CAE és un espai força recent, perquè es va posar en funcionament el passat novembre dins del Centre d'Urgències i Emergències Socials de Barcelona (CUESB) i, des de llavors, ha fet incrementar exponencialment la capacitat d'atenció en front a urgències i emergències socials. S'ha doblat l'espai d'allotjaments de refugi a la ciutat.

A banda d'aquestes places i també a les instal·lacions del CUESB, el Centre d'Estades Breus (CEB) oferirà 34 places exclusivament per a dones. I per la seva part, l'equipament municipal ubicat al passatge Dos de Maig, obrirà 80 places més.

Cinc anys de l'última Operació Fred en fase d'alerta

L'Operació Fred, s'activa cada any en fase preventiva per tal de poder acollir a aquells qui pernocten al carrer i oferir-los un lloc on fer estades puntuals i rebre atenció social i santiària, però ara feia cinc anys que no s'activava en fase d'alerta. Va ser el febrer 2018, quan les temperatures van baixar fins a nivells similars als que es poden viure aquest dissabte. De fet, en aquella ocasió, l'estat d'alerta va activar-se dues vegades, d'acord amb un protocol elaborat conjuntament amb Protecció Civil que indica que les temperatures tant baixes poden suposar un risc vital per a les persones que dormen al ras.

En aquest dispositiu hi participa personal del Centre d'Urgències i Emergències Socials (CUESB), del Servei d'Atenció Social al Sensellarisme a l'Espai Públic (SASSEP) i de la Creu Roja, en coordinació amb la quarantena d'entitats que conformen la Xarxa d'Atenció a Persones Sense Llar (XAPSLL). Cinc anys després de la última activació, el consistori barceloní disposa de 2.800 places estructurals per fer front a aquesta situació d'emergència, 800 més que el darrer cop que es va activar l'Operació Fred en fase d'alerta, l'any 2018.