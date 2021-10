Barcelona ajorna l'aplicació del porta a porta a Sant Andreu per canviar el model

L'Ajuntament de Barcelona ha ajornat l'aplicació del sistema porta a porta i treballa per canviar el model a Sant Andreu. Això implicarà deixar de banda les galledes petites on es dipositava l'orgànic i hi haurà exclusivament contenidors intel·ligents i bústies. El regidor d'Emergència Climàtica i Transició Ecològica, Eloi Badia, ha defensat que és preferible comprovar quin és el millor sistema a Sant Andreu abans d'anar més enllà. Així, no es posarà en marxa la segona fase del porta a porta en aquest districte, prevista pel 18 d'octubre.

L'oposició ha celebrat la notícia i demana més consens amb els veïns

El model inicial contemplava un 50% de contenidors intel·ligents, un 25% de bústies i un 25% de galledes per a l'orgànic però ara aquest darrer percentatge desapareixerà. En total, està previst instal·lar de forma progressiva 56 bústies d'orgànica, que se sumaran a les 22 que ja estan en funcionament, i durant el gener es col·locaran també 15 contenidors intel·ligents. La previsió és que aquests elements es puguin desplegar abans d'acabar l'any. Les bústies s'ubicaran en aquelles zones amb menys veïns i voreres àmplies mentre que els contenidors seran per a les zones amb més concentració o zones on no s'hi poden instal·lar bústies.



El canvi es produeix després de mesos de crítiques veïnals i de l'oposició, que ha celebrat la notícia. El grup d'ERC ha lamentat el "fracàs absolut" del govern municipal en l'aplicació del porta a porta. En un comunicat, ha assegurat que s'ha produït una aplicació "nefasta" i que s'ha desaprofitat una oportunitat per teixir consens respecte d'un sistema que veu necessari. Els republicans han demanat que l'ajornament no sigui sine die i que es faci una planificació i calendarització de les properes implementacions. ERC ha confiat que el que ha passat a Sant Andreu serveixi d'aprenentatge per poder aplicar realment un sistema porta a porta que generi adhesions entre la ciutadania.



Per la seva banda, la presidenta del grup de JxCat a l'Ajuntament, Elsa Artadi, ha exigit al govern municipal que aturi de forma generalitzada el sistema porta a porta a Sant Andreu. A més, ha assegurat que el govern s'havia compromès a reduir fins al 50% la taxa de residus als veïns que participen del sistema de recollida i ha criticat la "discriminació" pels veïns de Sarrià que ja aplicaven un sistema similar. Des de Junts han assegurat que la implantació feta fins ara ha estat un desastre i que ha suposat més brutícia, males olors i plagues als barris.



Reducció de la taxa de residus

En roda de premsa, Badia ha anunciat també que la recollida individualitzada de residus permetrà una reducció del 20% de la taxa de recollida, que podrà arribar fins al 34% amb l'ús dels punts verds per aquells veïns que més els utilitzin. El regidor ha explicat que les dades són bones en la primera fase a Sant Andreu, on la recollida selectiva de residus s'ha elevat fins al 79,5%, amb una participació del 75% dels veïns. A més, els abandonaments han baixat un 40%. Per això, el regidor ha considerat que el sistema està "en plena consolidació".



Badia ha defensat que el que es busca és anar a una "generalització" del model a tota la ciutat i per això ha valorat que no es continuï ara amb la fase dos sinó que s'analitzi bé com funciona aquest sistema a Sant Andreu i s'estabilitzi la primera fase. De fet, no ha volgut donar calendaris sobre quan es podria passar a les següents fases, ni tampoc en quines zones. "El que farem els propers mesos no és tancar el model de Sant Andreu sinó el model de Barcelona", ha afirmat. L'objectiu és fer-ho amb el màxim consens veïnal i polític possible.