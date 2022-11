Barcelona amplia dues hores la prohibició dels 'skates' a la plaça dels Àngels per garantir el descans dels veïns

L'Ajuntament de Barcelona ha decidit ampliar dues hores la prohibició d'utilitzar monopatins a la plaça dels Àngels, al costat del Museu d'Art Contemporani de Barcelona (MACBA), entre les 10 de la nit i les 9 del matí. La prohibició també s'estén als carrers que condueixen a la plaça: l'àmbit comprès entre la ronda Sant Antoni i els carrers Tallers, Joaquín Costa, Ramelleres i Pintor Fortuny o Peu de la Creu.

El consistori ha pres la decisió per tal d'evitar l'afluència de persones a la plaça i disminuir l'impacte acústic i físic d'aquesta activitat a la zona, cèlebre per ser un lloc de reunió pels aficionats a l'skate. Amb tot, la mesura no ve de nou. El 2019, l'Ajuntament va decidir prohibir que els skaters poguessin patinar a la plaça dels Àngels en horari nocturn (entre les 22h i les 7 hores), després d'acumular més de 2.600 queixes per sorolls i i 1.157 molèsties provocades al llarg del 2018.

Supermercats que no podran obrir de nit

La restricció dels skates no és la única que el consistori aplica per vetllar pel descans dels ciutadans de Ciutat Vella. Aquest dimecres ha entrat en vigor la prohibició de mantenir oberts, durant la nit, els supermercats de 10 carrers del districte. Són els ubicats als carrers Ferlandina, Joaquin Costa, Paloma, Tigre, Guifre, Peu de la Creu, Carme, Escudellers, Nou de Sant Francesc i Nou de Zurbano. La restricció afecta tant als negocis actuals com els que obrin en el futur.

En concret, aquests comerços –que per llei estatal poden mantenir-se oberts tota la nit– hauran de tancar entre les 22 hores i les 7 hores. Aquesta mesura forma part de l’estratègia contra el soroll que està desplegant l’Ajuntament de Barcelona. El regidor de Ciutat Vella, Jordi Rabassa, ha explicat que aquesta limitació ja existia per alguns supermercats des de 2018, però que s'ha detectat que no era suficient a l'hora de conciliar l'activitat d'aquests establiments amb el descans del veïnat, "que és una prioritat pel districte" de Ciutat Vella.