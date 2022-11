Barcelona aplicarà les restriccions de trànsit a la Superilla de l'Eixample el 18 de novembre

Les restriccions definitives de mobilitat per les obres de la Superilla de l'Eixample de Barcelona ja tenen data: entraran en vigor el divendres 18 de novembre. El principal canvi serà al carrer Consell de Cent, que deixarà de ser una via de connectivitat per travessar de punta a punta l’Eixample. A més, Girona, Rocafort i Comte Borrell i les noves places també veuran interrompuda la seva continuïtat.

Amb aquestes afectacions, només podran seguir en línia recta les bicicletes, patinets i vehicles d'emergències. Gràcies a la supressió d'un carril i a les obres actuals de la Superilla de l'Eixample, els 16.000 vehicles que circulaven per Consell de Cent s'han reduït fins a 7.500.

El gerent de Mobilitat i Infraestructures de l'Ajuntament de Barcelona, Manuel Valdés López, ha indicat que l'objectiu de la mesura és reduir al màxim la xifra de vehicles que circula per aquesta zona de l'Eixample. Així es pretendrà convertir aquest espai en àrees on els vianants siguin la prioritat i avançar cap a la configuració final dels nous eixos verds.

La mesura no s'ha implantat fins ara perquè "les obres no ho demanaven". Ara, tots els vehicles, a excepció de bicicletes, patinets i efectius d'emergències, es veuran obligats a girar a cada illa. No s'instal·laran pilones ni cap altre mecanisme per privar el pas, sinó que "la mateixa configuració de l'espai físic condicionarà que la sortida dels cotxes i les motos estigui encarada a fer el gir", ha dit.

"Amb les modificacions programades es trencarà la continuïtat viària d'aquesta via i per aquest motiu es recomana als conductors buscar itineraris alternatius per creuar aquest àmbit de la ciutat", ha dit sobre el canvi del Consell de Cent.

El responsable assegura que es garantirà que els vehicles puguin accedir a qualsevol destinació situada dins dels quatre eixos verds. Tot i això, reconeix que caldrà buscar "quina és la ruta alternativa possible perquè longitudinalment no es podrà fer i en la majoria dels casos s’haurà de girar a cada illa".

El gerent de Mobilitat i Infraestructures de l'Ajuntament de Barcelona ha matisat que hi haurà tres àmbits on els vehicles no estaran obligats a girar: a la cruïlla de Consell de Cent amb Aribau; a la cruïlla de Consell de Cent amb passeig de Gràcia, i a les quatre cruïlles que envolten la futura plaça de Consell de Cent amb Girona (Bruc-Consell de Cent; Bailén Consell de Cent; Aragó-Girona; i Diputació-Girona).

Reducció de trànsit

Valdés ha detallat que abans de la pandèmia per Consell de Cent circulaven 16.000 cotxes diaris. "Amb la implantació del carril d'urbanisme tàctic i el pas de dos a un carril es va reduir la dada fins als 9.000 vehicles i amb les obres actuals fins als 6.500 o 7.500", ha precisat.

Manuel Valdés en la roda de premsa per presentar les novetats de trànsit a les superilles. — Norma Vidal / ACN

Pel que fa a les possibles alternatives, no ha volgut assenyalar amb claredat cap. Però previsiblement, la Gran Via i el carrer València incrementaran considerablement el volum de cotxes i motocicletes a conseqüència d'aquestes modificacions.

Informació a la ciutadania

Valdés ha recomanat als conductors i veïns de la zona que consultin la informació sobre els girs que s’implanten per planificar el millor itinerari per arribar a la seva destinació. També ha recomanat que les primeres setmanes surtin amb temps d’antelació.

Per donar la màxima informació sobre els canvis de mobilitat s’han programat diverses accions de comunicació dirigides tant als veïns i comerciants a la zona com a la ciutadania en general. També està habilitat el lloc web superilla.barcelona.