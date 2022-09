Barcelona augmentarà en 475 els habitatges socials per a gent gran i s'aproparà als 2.000 el 2025

Barcelona augmentarà un 33% els habitatges socials per a gent gran abans del 2025 i n’acumularà un total de 1.908 a la ciutat. Fins a l’octubre del 2024, la ciutat implementarà 475 nous pisos públics adaptats per a gent gran i organitzats en blocs a través de sis noves promocions. Els apartaments, reservats per a persones de més de 65 anys amb dificultats d’accés a l’habitatge, compten amb un espai de 45 metres quadrats i estan equipats amb una cuina, un lavabo, un dormitori i un menjador.

El cost d’un pis és de 444 euros al mes però l’Ajuntament en subvenciona el 62% (275€) i cada persona paga un preu diferent en funció dels seus ingressos. Amb les noves promocions, el districte Sant Martí es convertirà en el districte amb més pisos públics per a gent gran, amb 396 habitatges. Segons les dades de l’Ajuntament, l’edat mitjana dels usuaris és de 81 anys i el 72% són dones. A més, en el 80% dels casos, els beneficiaris d’aquests pisos viuen sols.

Actualment, a Barcelona hi ha 24 edificis que ofereixen habitatges d’aquest tipus. Els 475 pisos nous corresponen a sis equipaments nous: dos al districte de Sant Martí (carrer Puigcerdà, 100 i carrer Veneçuela, 96-106), dos a Sant Andreu (carretera de Ribes, 61-65 i passeig Torras i Bages, 143), un a l’Eixample (carrer Viladomat 142) i un altre a Gràcia (avinguda Mare de Déu de Montserrat, 11). Alguns d’ells ja estan gairebé disponibles, com el del carrer Puigcerdà. Abans de final d’any es publicarà una convocatòria de places i s'assignaran. Altres no estaran disponibles fins el 2023 o 2024.

Espais comuns per la convivència

A més, cada un dels blocs compta amb espais comuns perquè els residents puguin conèixer-se i relacionar-se. També hi ha serveis com consergeria, teleassistència, geriatria, neteja o bugaderia. Tot i això, la voluntat és que la gent gran que ocupa aquests pisos s’integri al barri en què estigui situat el bloc anant al centres cívics o casals més propers.



L’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha visitat aquest dimarts l’edifici del carrer Puigcerdà acompanyada dels regidors de l’àrea social del consistori: la tinent d’alcaldia de Drets Socials, Laura Pérez; la regidora d’Habitatge i Rehabilitació, Lucía Martín; la regidora de Salut, Envelliment i Cures, Gemma Tarafa, i el regidor d’Infància, Joventut, Persones Grans i Persones amb Discapacitat, Joan Ramon Riera.

"Aquest és un model d’èxit. I hem de demanar a qui té més diners, la Generalitat i l’Estat, que ho imitin i ho apliquin"

En la roda de premsa posterior, l'alcaldessa ha assegurat que "aquests pisos són un espai per allargar l’autonomia. Aquests edificis estan pensats per a persones que poden tenir un cert grau de dependència però que també tenen un alt grau d’autonomia. Les persones grans poden ser dependents, però segueixen sent lliures i tenint un projecte de vida".



Colau ha demanat a la Generalitat i l’Estat que copiïn el model d’habitatge públic per a gent gran de Barcelona. "Aquest és un model d’èxit. I hem de demanar a qui té més diners, la Generalitat i l’Estat, que ho imitin i ho apliquin". En aquest sentit, ha recordat com el model de les residències està en crisi després del que s'hi va viure durant els primers mesos de la pandèmia de Covid-19.