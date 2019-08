Barcelona celebrarà un homenatge per a les víctimes del 17-A de baixa intensitat política

Aquest 17 d’agost, Barcelona i Cambrils es preparen per al segon aniversari dels atemptats a la Rambla i el Passeig Marítim d’ambdues ciutats. Enguany, els actes d'homenatge institucionals evitaran qualsevol polèmica política: ni parlaments, ni trobades amb el rei, ni presència del president en funcions, Pedro Sánchez. L’Ajuntament de Barcelona, mitjançant la Unitat d’Atenció i Valoració a Afectats per Terrorisme (UAVAT), ha convocat un minut de silenci a les 10.00 h al pla de l’Ós, el punt de la Rambla on la furgoneta es va aturar el dia de l’atemptat.



El passat 2018, l’assistència del monarca als actes va aixecar polseguera: una pancarta gegant es desplegava a un edifici de la plaça Catalunya en contra de la seva presència, els CDR contraprogramaven amb un homenatge propi, apareixien banderes espanyoles durant els parlaments institucionals tot i la crida a no portar simbologia política, la salutació entre Felip VI i Laura Masvidal, la parella de l’exconseller d’Interior pres Joaquim Forn... El clima polític se sobreposava de manera inevitable als actes de record.



Aquest cop, però, l’homenatge es limitarà al minut de silenci amb una interpretació del Cant dels Ocells. Després, les famílies de les víctimes dipositaran un clavell blanc i, tot seguit, ho faran les autoritats. La sobrietat marcarà el to d'un esdeveniment amb voluntat de donar espai als seus protagonistes, les víctimes i els veïns de la ciutat.



La nota política la posarà la llista de representants, farcida de noms dels governs català i espanyol en plena negociació per formar l’Executiu central i poques setmanes abans de la sentència pels presos independentistes. Hi assistiran el president català, Quim Torra; el president del Parlament, Roger Torrent; el vicepresident i conseller d’Economia, Pere Aragonès; el d’interior, Miquel Buch; la consellera de Presidència, Meritxell Budó, i la de justícia, Ester Capella. També està confirmada la presència del ministre d’Interior, Fernando Grande-Marlaska; la presidenta del Congrés dels Diputats, Meritxell Batet; i la delegada del Govern espanyol a Catalunya, Teresa Cunillera. A més de l’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, i diversos representants del consistori.



Tal com ja va fer l’any anterior, el president català ha anunciat que visitarà Quim Forn a la presó de Lledoners en dies pròxims al 17 d'agost per tal d’homenatjar la seva acció com a conseller d’Interior durant els fets. I ho farà just després que Forn hagi criticat el Govern espanyol després que aquest diari donés a conèixer les connexions entre l'Imam de Ripoll Abdelbaki Es Satty i el CNI: "El Govern espanyol ha optat per l'obscurantisme". En declaracions al diari Ara, Forn ha insistit que hi ha prou indicis perquè es creï una comissió d'investigació a les corts espanyoles: "Són dades importants que no es poden quedar al calaix, estan ben fonamentades i requereixen una resposta urgent dels serveis d'intel·ligència espanyols".



El reconeixement cap a Forn, però, no serà de la talla del de 2018, quan l’ANC i Òmnium Cultural van convocar un acte davant la institució penitenciària el mateix 17 d’agost a la tarda, on també va haver-hi paraules d’agraïment pel llavors cap dels Mossos d’Esquadra, Josep Lluís Trapero.



I amb intenció de fer soroll, els CDR han convocat al marge de les institucions davant la Sagrada Família de Barcelona a les 12.00 h per protestar contra l'actitud del Govern espanyol per la falta de resposta davant les connexions entre els cossos de seguretat i l'Imam, així com per homenatjar les víctimes. Des de les xares socils, els activistes envien missatges fent una crida a investigar els fets i asseguren que faran una "acció silenciosa no violenta".

❗El 17 d'agost, a les 12h, ens trobarem als voltants de la Sagrada Família, per donar suport a les víctimes dels atemptats del 17-A i exigir la veritat del que s'amaga darrere.



🤫 Es tracta d'una acció no violenta silenciosa



👉 Porteu samarreta fosca#17ANoOblidem#CDRenXarxa pic.twitter.com/ybckWjyV9M — CDR Catalunya (@CDRCatOficial) August 14, 2019

Per altra banda, l’Ajuntament de Cambrils ha decidit no organitzar un acte institucional en record a les víctimes per recuperar la normalitat. Tot i això, Torra visitarà el municipi del Baix Camp aquest diumenge per dipositar una ofrena floral al Passeig Marítim acompanyat de diversos representants del consistori. Aquest divendres, però, l'Ajuntament ha publicat un manifest en commemoració del segon aniversari dels atemptats agraint el suport cap a les víctimes i lloant la capacitat de la localitat de recuperar la normalitat:

210 persones ateses des de 2017

Dos anys després dels atemptats, la UAVAT ha atès fins a 210 persones, 117 de les quals havien realitzat tràmits al Ministeri d’Interior amb l’acompanyament del servei municipal. Es tracta d’un total de 208 sol·licituds per a assistència psicològica, reconeixement com a víctimes de terrorisme i/o danys materials. Des de la UAVAT, però, critiquen que Interior només hagi contestat 77 sol·licituds i reconegut tan sols 14 persones com a víctimes del terrorisme: 13 persones ferides físicament i una persona afectada psicològicament.



El passat març, l'Ajuntament de Barcelona va inaugurar una placa dedicada a les 16 víctimes mortals i al centenar de persones ferides al costat del mosaic de Joan Miró al terra de la Rambla. Es tracta d’una inscripció de 12 metres de longitud on es pot llegir la frase “Que la pau et cobreixi, oh ciutat de pau”, escrita originalment en àrab en una de les nombroses mostres de dol que es van dipositar a la Rambla durant els dies posteriors als fets. La frase va acompanyada pel dibuix ‘Barcelona’, de l’artista Federic Amat, i la figura de la data i l’hora exactes dels atemptats: “17.08.2017.16.50 h”.