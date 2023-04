Barcelona commemora el 92è aniversari de la Segona República donant veu a les dones que van ser-hi protagonistes

Barcelona commemorarà el 92è aniversari de la proclamació de la Segona República amb un seguit d'activitats que tindran a les dones com a grans protagonistes. El consistori ha impulsat un programa especial per reivindicar la memòria de l'etapa republicana, i ho farà donant veu a diverses dones d'aquella època. Sota el títol Primavera Republicana. Refugi de somnis, a partir de demà, i fins diumenge, s'han organitzat actes en diversos escenaris de la ciutat i en diferents formats.

La iniciativa, impulsada per la regidora de Memòria Democràtica de l'Ajuntament de Barcelona, inclou diferents propostes, com l'espectacle interactiu La meva veu, el meu refugi, que tindrà lloc durant aquests dies al Centre de Cultura i Memòria del Born (CCM). En aquesta activitat, el públic assistirà al programa d'una emissora de ràdio on es llegiran cartes i articles de dones que van viure la Segona República, com María de la O Lejárraga, María Zambrano, Irene Polo o Roser Català.

La Guerra Civil a través de la mirada de cinc artistes

Al Born CCM també s'hi podrà veure La guerra que no vam viure. Art i memòria de les terceres generacions, un procés artístic ideat per Marta Figueras Alsius i protagonitzat per cinc artistes de la tercera generació que han tractat el tema de la Guerra Civil espanyola en la seva obra: Clàudia Bussé (escriptora), Bea Insa (actriu i dramaturga), Àurea Estellé (artista visual), Miquel Barcelona (ballarí i coreògraf) i Cesk Freixas (cantautor i poeta).

Així, fins aquest divendres, la Sala Moragues d'El Born es convertirà en un espai per parlar sobre l'art i la memòria de cinc néts i netes de la guerra.

El diumenge es durà a terme una cercavila des de la plaça Virrei Amat amb diferents parades per fer ofrenes florals, i als Jardinets de Llucmajor es farà un homenatge "a les lluitadores i lluitadors per la República".



El regidor de Memòria Democràtica de l'Ajuntament de Barcelona, Jordi Rabassa, apunta que commemorar la Segona República "vol dir fer memòria d'una època on les dones i els homes van lluitar per assolir uns ideals de justícia i igualtat i, en definitiva, per assolir el somni d'una societat lliure".