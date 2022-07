Barcelona commemora els 30 anys dels Jocs posant en valor l'herència olímpica

Barcelona ha commemorat aquest dijous els 30 anys dels Jocs Olímpics i Paralímpics amb orgull de la imatge que la ciutat va mostrar, la reivindicació del llegat d'aquell '92 i l'agraïment a figures com la de Pasqual Maragall. En un acte al Saló de Cent del consistori, aquestes han estat idees recurrents en les intervencions polítiques, encapçalades per l'alcaldessa, Ada Colau: "El 25 de juliol del 1992, Barcelona va dir 'hola' i milions de persones d'arreu van descobrir la nostra ciutat, país i mediterraneïtat". La proposta descartada pel 2030 d'uns Jocs d'Hivern també ha ressonat. "Tant de bo en 30 anys celebrem els 60 anys de Barcelona'92 i els Jocs del 30 o 34", ha dit el president del Comitè Olímpic Espanyol (COE), Alejandro Blanco.



