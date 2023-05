Barcelona en Comú arrenca la campanya amb optimisme i apel·lant a un "gran acord progressista"

Amb la històrica sala de festes La Paloma com a escenari, Barcelona en Comú ha arrencat la campanya oficial per a les eleccions municipals del dia 28 -l'extraoficial fa mesos que està en marxa- en un clima d'optimisme. I és que les últimes enquestes situen gairebé de manera unànime la formació al capdavant, de manera que a priori segueixen intactes les opcions d'Ada Colau d'encadenar un tercer mandat com a alcaldessa de la capital catalana.

Aquest mateix dijous, de fet, el sondeig del CIS ha pronosticat un creixement significatiu als Comuns, que s'elevarien dels 10 regidors actuals a entre 11 i 13 i només el PSC de Jaume Collboni estaria en condicions de competir per la primera posició, amb Xavier Trias (Junts) i Ernest Maragall (ERC) més distanciats.

I això s'ha notat a La Paloma, on els centenars de persones aplegades no s'han cansat de cridar "alcaldessa, alcaldessa" en nombroses ocasions. Més enllà de defensar la feina feta en els darrers vuit anys, Colau no s'ha estat de llançar un missatge contundent de crítica al socialista Jaume Collboni -primer tinent d'alcaldia fins fa tres mesos-, pel seu "flirteig" amb un possible pacte amb Xavier Trias, una aliança sociovergent que, segons el CIS, aspiraria a la majoria absoluta. I, de ben segur, seria una opció aplaudida -i animada- per l'establishment econòmic de la ciutat, amb el PP de Daniel Sirera a la banqueta per si calguessin més regidors per assolir els 21 regidors de la majoria que li garantissin una investidura.

Colau aposta per un acord amb PSC i ERC per tal que les dues formacions "mirin a l'esquerra"

L'alternativa de Colau és clara, un "gran acord progressista" que impliqui també el PSC i a ERC, sempre amb els Comuns en primera posició. "Si nosaltres liderem l'alcaldia serà la garantia que ERC i PSC no mirin cap a la dreta i mirin cap a l'esquerra, podrem fer un gran acord progressista", ha reblat Colau, per a qui justament BComú és l'única formació que garanteix un govern d'aquesta orientació, perquè tant socialistes com republicans podrien apostar per altres opcions, amb Junts com a potencial aliat.

Amb aquest escenari, no sorprèn que l'alcaldessa hagi buscat apel·lar a tot el votant progressista, tant per reforçar la hipotètica primera posició de BComú, com per intentar evitar una alternativa de govern que no la situï al capdavant de l'alcaldia, així com per desgastar un PSC amb un programa socioeconòmic molt similar al de Junts.



"Estenem la mà a tota la gent progressista que vol un govern valent perquè es continuï la transformació i les polítiques [que hem fet]", ha proclamat Colau, que finalment ha apel·lat a una "massiva mobilització" de la ciutadania progressista perquè "si ens quedem a casa, pot guanyar la dreta".

Optimisme de Colau

En l'inici de la seva intervenció, Colau ha destacat que "històricament Barcelona ha obert camí" i ha recordat la conquesta de la jornada laboral de 8 hores amb la vaga de la Canadenca o la lluita pel dret a l'habitatge que ja va prendre forma amb la vaga de lloguers del 1931, entre d'altres i ha assegurat que la ciutat seguirà obrint camí "en un futur". Alhora, s'ha mostrat convençuda del triomf a les urnes, una percepció que el CIS d'aquest dijous ha reforçat.

"Hi ha molta gent indecisa, però soc molt optimista perquè en aquesta campanya es parlarà de Barcelona i el seu futur i no hi ha cap candidatura que tingui un model tan clar com Barcelona en Comú. I és un model de futur, per donar respostes als reptes del segle XXI", ha reblat. I ha insistit que "hi ha un munt de projectes que avui estan transformant Barcelona, el canvi i la transformació ja es poden veure i es poden tocar, som una ciutat líder en inversió social i en resposta a l'emergència climàtica, que treballa per ser més verda i més humana i prioritza i cuida les seves escoles, una ciutat feminista, antiracista, orgullosament diversa i que planta cara als discursos d'odi i a l'extrema dreta".

A l'espera de comprovar com evoluciona una campanya -on sempre poden sorgir imprevistos-, BComú ja ha deixat clares les claus de la seva estratègia: defensa de la feina feta, aposta per un govern progressista, crítiques al model "del passat" que representen tant Xavier Trias com un Jaume Collboni escorat a la dreta, agitar l'espantalla d'un possible pacte entre tots dos i posar molt el focus en la ciutat i les seves qüestions, en un context allunyat de la tensió nacional del 2019.