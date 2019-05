Barcelona en Comú (BeC) ha escollit la plaça Ángel Pestaña de Nou Barris per al seu primer cap de setmana de la campanya electoral. No era només una qüestió simbòlica: el partit que encapçala Ada Colau acostuma a tornar a cada contesa electoral als barris populars de la capital per agafar forces i defensar posicions. Aquest cop ho ha fet amb el suport del secretari general d’Unidas Podemos, Pablo Iglesias, que ha acompanyat Janet Sanz (número 3), Lucía Martín (número 6) i Cristina Fallarás, que tanca simbòlicament la llista.



Al País Valencià diuen que tota pedra fa paret i la dita sembla, aquí i ara, molt adient per a un partit que segons totes les enquestes es disputa frec a frec l’alcaldia de Barcelona amb Esquerra Republicana de Catalunya (ERC). Tota pedra fa paret, sí, però per a quina mena d’edifici? Els crítics diran que és un que s’ha encongit i s’aguanta amb puntals, i els simpatitzants respondran que les bases són fermes i el que cal és seguir edificant. Uns altres, potser, han vingut aquest dissabte fins aquí a buscar respostes.



Sona el trap d’Ada Colau pels altaveus. Una veïna de Nou Barris és la primera a parlar. "Per favor, vull tornar a tenir l’alegria que surti l’Ada Colau perquè ho ha fet molt bé i la propera ho farà millor", diu. Aplaudiments d’un públic sens dubte entusiasta. Un cor ha pujat a l’escenari a interpretar cançons i ha acabat amb l’himne antifeixista Bella Ciao tot demanant que pugin Ada Colau, Pablo Iglesias, Janet Sanz i Cristina Fallarás per sumar-se. Crits de "¡Sí se puede!".



La regidora Janet Sanz ha agafat el micro per criticar el PSC: "Hi ha dos partits socialistes a Barcelona", ha assegurat. "He vist el partit socialista votar contra una cosa que em sembla indispensable: una funerària pública", ha explicat, i afegeix que també ha vist al partit "mirar cap a una altra banda" pel que fa a la regularització dels lloguers, que és "responsabilitat de Pedro Sánchez". "A tots aquells que cridàveu ‘Con Rivera no’ els hem de dir ‘Con Ada sí’, aquest és el crit que hem d’escoltar el proper 26-M", ha demanat, entre aplaudiments. Davant d’altres que "segueixen amb les guerres de les banderes", Sanz ha reivindicat "les nostres banderes", en referència a les polítiques socials. "Us demano de tot cor que el proper 26-M omplim les urnes d’esperança i d’il·lusió", ha conclòs.



Després ha estat el torn de Cristina Fallarás. "A Nou Barris vaig aprendre tot el que sé com a feminista, com a lluitadora radical", ha relatat en recordar "les lluites populars perquè el metro i els equipaments arribessin als barris de la perifèria". Ha lamentat que ara es lluiti "perquè no ens prenguin el sostre i per arribar a finals de mes, per no haver de menjar patates i arròs, arròs i patates". "Aquest ajuntament cuida de la gent", ha dit en afegir que Colau "fa el que altres haurien d'haver fet", com, per exemple, retirar "el bust del rei d’Espanya". "Sóc republicana fins al moll de l’os", ha continuat, "no em crec als que diuen que són laics i després van a misses oficials: Ada Colau no va missa!". També ha destacat la proposta de crear un dentista municipal. "Sense dents no se somriu", ha comentat.



Lucía Martín ha centrat el seu discurs en la política d’habitatge i criticat durament Elsa Artadi. "Com es pot ser tan hipòcrita? Potser la senyora Artadi no recorda que CiU va ser el primer partit que va proposar el desnonament exprés al Congrés?", s’ha preguntat i ha demanat a la candidata de Junts per Catalunya que "demani perdó" per tot el que ha fet el seu partit. També ha criticat el PSOE perquè "a diferència d’altres partits socialdemòcrates", no ha fet polítiques perquè hi hagi un habitatge assequible. Finalment, ha descrit el de Colau com "un govern valent" que ha construït habitatges públics i sancionat empreses.

Podemos entre el 28A i el 26M (sense esmentar Carmena)



Pablo Iglesias s’ha acostat al faristol entre crits de "¡presidente!" El secretari general de Podemos ha agraït als militants de diferents formacions el seu treball en aquesta campanya perquè "saben que és imprescindible que Ada Colau sigui alcaldessa de Barcelona", ja que ha convertit "una consigna, el 'sí que es pot' en una política de govern".



Iglesias ha assegurat que a la resta d’Espanya "pot presumir" de l’obra de govern de BeC, i s’ha convertit en "referència de tots els demòcrates". Coses de la política: ara que l’alcaldessa de Madrid, Manuela Carmena, encapçala un projecte propi, Colau s’ha convertit en el referent municipalista del partit morat. De BeC ha destacat que aquest ha demostrat com les empreses públiques poden enfrontar-se a les privades, amb la creació d’una empresa energètica municipal, o posar llum al frau fiscal, entre d’altres.



Però també s’ha referit, inevitablement, al resultat de les passades eleccions del 28 d’abril i les negociacions per formar govern, en les quals Podemos intenta obrir-se pas per fer-se un lloc a l’executiu. "Cada cop que el Banco Santander o les elèctriques es compren representants de la seva butxaca demostren consciència de classe: de la seva, perquè necessiten representants públics a les institucions". Molts ciutadans s’han adonat que "darrere de les banderes, darrere del patriotisme, estaven els interessos dels bancs" i els han girat l’esquena. "Hem escoltat al Banc Santander" o "a la CEOE" dir "que prefereixen que no estiguem al govern".



"Nosaltres tenim clar que el nostre objectiu és representar uns interessos" i "aquests no són els dels bancs o les energètiques, sinó el de la gent dels barris", ha defensat. "Amb el vostre impuls estarem al govern", ha declarat Iglesias en posar com a exemple la candidatura de Manuel Valls, que té el suport de "els grans interessos econòmics per expulsar Ada Colau de l’Ajuntament". "L’única garantia que hi hagi polítiques socials a l’Ajuntament és que Ada Colau sigui, segueixi sent, l’alcaldessa de Barcelona", ha afirmat en insistir que "podeu estar orgullosos de tenir una alcaldessa que és una referència mundial".

L’alcaldessa defensa les "polítiques valentes" del consistori



I dit això Iglesias ha donat la paraula a Ada Colau en un discurs en català i a estones en espanyol. Per començar una anècdota. "En el text legal que tenim per casar a la gent diu por la autoridad que me confiere la ley, jo afegeixo: i la gent dels barris de Barcelona", barris com Nou Barris que "ens ha ensenyat moltes coses" i és un "exemple de mestissatge i convivència" i de "solidaritat". Ovació. Segons Colau, s'ha "d'acabar amb la testosterona que ha dominat la política aquests últims anys". Com Iglesias, també ha parlat de les generals i ha advertit al PSOE "que no s’oblidi que tenen molts vots prestats".



"Fa quatre anys vam fer una campanya electoral única", ha explicat Colau. "Ens vam comprometre a que no volíem veure mai més un Ajuntament de Barcelona que s’oblida dels seus barris", ha desenvolupat en qualificar l’Ajuntament de Xavier Trias de "descontrol de l’economia", un que "va fer inversions milionàries en les avingudes de luxe i es va oblidar de la majoria de barris de la ciutat de Barcelona". "Ha arribat la Barcelona del canvi", ha sentenciat l’alcaldessa de Barcelona en recordar com "ens vam trobar milers de pisos turístics il·legals, barris oblidats" i "hem impulsat un pla de barris de 150 milions d’euros que es van veure anul·lats durant el mandat de Xavier Trias"



"He fet trobades", ha continuat, "on han vingut centenars de veïns i veïnes" i "ha estat un plaer". Colau ha volgut destacar que ho ha fet "sempre donant la cara", encara que "ens ha tocat segurament un dels períodes històrics més complicats des de la recuperació de la democràcia fa quaranta anys". "S’ha acabat la Barcelona d’uns pocs, la Barcelona de qui pugui pagar més", ha promès en apuntar que "venim per regular el mercat" i recordar a "les empreses que poden venir a Barcelona sempre que respectin les condicions".



"Quan no es roba es pot gestionar tot molt millor", ha ironitzat. "Estem doblat les beques menjador i els ajuts", ha posat com a exemple. "Per primer cop s’han aturat les desigualtats i comencen a revertir-se", ha asseverat. "Això són dades econòmiques, senyors i senyores que dèieu que veníem a aturar l’economia", ha dit Colau en defensar les "polítiques valentes" d’aquesta legislatura on el seu partit ha estat "governant en minoria". L’empresa energètica municipal per desconnectar-se "d’Endesa" i "el dentista municipal" citades pels anteriors oradors en són un exemple, però també les "posat multes als fons voltors que especulaven amb l’habitatge i es pensaven que sortia gratis". "Hem enviat un missatge: a Barcelona es pot construir" però "qualsevol promoció privada ha de reservar com a mínim un 30% per a habitatge assequible".

Colau demana a ERC que no pacti amb JxCat



Colau ha respost però a algunes crítiques que ha rebut aquests darrers dies. "A mi ningú em pot dir que és un desnonament perquè n’he aturat molts amb el propi cop", ha afirmat. I a diferència d’altres, "cada dia ens mirem més al mirall i ens preguntem què podem fer, malgrat els límits".



"El que no acceptaré són lliçons de grups de l’oposició que són responsables", com Junts per Catalunya (JxCat) o el PSC, "de regalar la ciutat als poders privats". L’alcaldessa considera hipòcrita "que ara vinguin a nosaltres a dir-nos que no estem fent prou". "Com s’atreveix ara el PSC a mirar-nos a la cara i dir-nos que estem incomplint els nostres compromisos?", s’ha preguntat en titllar la formació com "el partit que va privatitzar el mercat immobiliari". Encara que "molts mobilitzin molts diners per fer campanyes de difamació", ha continuat, BeC "serà la força la gent la que faci que tornem a guanyar el proper 26 de maig". "Vosaltres em podeu demanar explicacions tots i cada un dels dies de l’any", ha declarat Ada Colau en assenyalar que la ciutat "avui és referent per a moltes altres ciutats que veuen a Barcelona com un referent".



I, pensant en el futur, ha assegurat que "podem fer molt i molt més: somiem junts i juntes perquè està a les nostres mans, els límits els posarem nosaltres, amb vosaltres". Colau ha cridat a "concentrar el vot" en BeC i ha criticat a Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) per no haver "volgut votar polítiques progressistes com la funerària pública" i perquè "porta anys governant amb la dreta corrupta de Catalunya que porta anys fent retallades". També ha demanat que "recapaciti". "El senyor Maragall, que deixi de dir que vol pactar amb la senyora Artadi, que té un model oposat al de la ciutat de Barcelona", ha lamentat. I crítiques novament també als socialistes. "No entenc que el PSC digui que el seu principal objectiu fer fora a la senyora Colau, quo vadis PSC? És això ser d’esquerres? El PSC dient que vol pactar amb Valls per fer-nos fora de l’Ajuntament... ‘Con Rivera no’ i jo dic ‘Con Valls no’", ha protestat.



Colau ha animat a votar el pròxim 26 de maig per BeC. "Necessitem tornar a guanyar amb més força" i més regidors, ha dit al senyalar que "no tenim cap poder fàctic, econòmic ni financera que ens financïi, només tenim préstecs de gent comuna, crowdfunding, la nostra gent als barris posant cartells" "¡Sí se puede!", ha exclamat al final de la seva intervenció mentre ha començat a sonar ‘Common People’ de Pulp.



La gent va marxant –uns simpatitzants presumeixen d’haver pogut tocar la cua del pentinat de Pablo Iglesias–. Ángel Pestaña, de qui aquesta plaça pren nom, s’adreçà al govern del Front Popular el 24 de juny del decisiu any del 1936 per recriminar-los la seva inacció. Un paral·lelisme històric? Així va acabar el seu discurs Pestaña: “En fin, Sres. Diputados, he dicho antes, y repito ahora, que me duele el corazón al tener que proclamar que habiendo venido aquí, como otros, a hacer algo, ante la imposibilidad de hacer nada, si esto continua así, volveré otra vez a la calle, a decir a mis amigos: “Teníais razón; aquello no vale para nada”. He terminado.”