Barcelona en Comú fa una crida a "omplir les urnes" per desfer l'empat amb Collboni i Trias

"En aquests vuit anys hem fet moltes coses que ens deien que eren impossibles i seguim amb la mateixa il·lusió i el mateix desig per seguir-ho transformant tot, fer més habitatge públic, més plans de salut mental i més serveis públics i per tenir sempre una ciutat protagonitzada pels veïnes i les veïnes. Així que diumenge a omplir les urnes per no retrocedir ni un mil·límetre i poder seguir avançant".

Amb aquestes paraules, l'alcaldessa i cap de llista de Barcelona en Comú, Ada Colau, ha fet una crida a la mobilització, a prémer l'accelerador en els menys de quatre dies que falten per a les eleccions municipals de diumenge. L'objectiu és clar: convèncer els indecisos i poder desfer l'empat que, segons totes les enquestes i projeccions, es manté amb el PSC de Jaume Collboni i amb el de Junts de Xavier Trias.

A l'espera que els resultats determinin si Colau pot aconseguir el seu tercer mandat com a alcaldessa, els Comuns han celebrat aquest dimecres al vespre l'acte central de campanya a la plaça Catalunya, que s'ha omplert en la seva àrea central. Zona zero de la massificació turística de la ciutat i, alhora, espai emblemàtic per a Barcelona en Comú com a epicentre a la capital catalana del 15-M -moviment clau per a la gestació del seu projecte polític-, la cita ha combinat els parlaments polítics amb les actuacions d'artistes com Maria Arnal, Nacho Vegas, Marina Rossell o els Gipsy Rumba All Stars que, com l'actriu Vicky Peña, han mostrat el seu suport a Colau.

Colau: "Ja estem fent una ciutat més verda, més saludable i més humana, però en volem més"

Rebuda amb els ja tradicionals crits d'"alcaldessa, alcaldessa", Colau ha fet un dels seus parlaments més emotius de la campanya, recordant els seus avis i com "mantenien aquella por de la postguerra perquè havien patit la repressió del franquisme" i adreçant-se als seus fills -Luca i Gael, assistents a l'acte-, ja que la seva voluntat de "lluitar" és per "deixar-los una ciutat i un món millors".

"Alguns volen tornar enrere, però nosaltres volem seguir avançant i obrint nous camins", ha recalcat la candidat, per a qui "ja estem fent una ciutat més verda, més saludable i més humana, però en volem més". I, de fet, s'ha compromès a seguir encapçalant els rànquings estatals d'inversió social, en transport públic o lloguer social, a banda d'apostar per la creació de "nous serveis públics", com una òptica municipal que s'uniria als ja existents dentista o cangur.

"Collboni no és de fiar"

El número dos de la candidatura i tinent d'alcaldia d'Educació i responsable dels Pressupostos, Jordi Martí, ha defensat la gestió econòmica, amb els arguments que "hem diversificat l'economia" i "tenim la taxa d'atur més baixa d'Espanya", però sobretot s'ha dedicat a carregar contra Trias i, especialment, Collboni.

Del primer ha dit que "és el candidat desastre, que només diu que a la ciutat tot és un desastre, però no proposa res i menteix compulsivament". De l'alcaldable del PSC -amb qui ha compartit govern durant gran part del mandat-, ha subratllat que "no és un candidat de fiar", perquè, a banda de deixar la seva responsabilitat com a primer tinent d'alcaldia per dedicar-se a preparar la campanya, "diu una cosa o la contrària en funció de qui l'escolta".



També ha subratllat que el PSC ha "fet un gir clar a la dreta", amb apostes com l'ampliació de l'aeroport o la defensa de tirar endavant el projecte "dels casinos" del Hard Rock al Camp de Tarragona. Per tot plegat, ha apel·lat als "votants progressistes" per poder "guanyar per majoria".

L'objectiu d'aconseguir captar el màxim possible de votants possibles també ha estat l'eix de la intervenció de la tinent d'alcaldia d'Urbanisme i número 3 de la llista, Janet Sanz, per a qui diumenge "ens hi juguem molt": "Barcelona ha de triar si vol tornar al passat i ser part del problema o continuar endavant i ser part de la solució de la ciutat del futur".

Sanz, directament, ha fet una crida a convèncer els veïns en aquests tres dies que queden fins a l'obertura de les urnes per poder seguir avançant en un projecte que, sempre segons la visió de BComú, ha transformat la capital catalana en una "ciutat més verda i més humana i hem canviat les prioritats, posant al centre les persones".