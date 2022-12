Barcelona consolida la recuperació de l'ocupació i lidera la caiguda de l'atur en l'àmbit estatal

Davant dels discursos instal·lats a certa part de l'opinió pública i determinats sectors empresarials sobre la pèrdua de dinamisme de l'economia catalana i del rol de lideratge de Barcelona, les darrers dades de l'Enquesta de Població Activa (EPA), relatives al tercer trimestre del 2022, mostren com la capital catalana està consolidant la recuperació postpandèmica, acompanyada d'una creació docupació.



Segons les dades de l'Institut Nacional d'Estadística (INE), la taxa d'atur de Barcelona se situa per sota de la mitjana catalana i de l'estatal i és inferior a la de ciutats com Madrid, identificada en moltes ocasions com el model de gestió per incentivar leconomia. Entre el juliol i el setembre d'aquest any, la capital catalana acumulava 56.100 persones sense feina, la qual cosa suposa una taxa del 7,3% de desocupats.

Al rànquing de ciutats de l'Estat amb més de 500.000 habitants, Barcelona es posiciona al capdavant, seguida de Saragossa (9,15%), Madrid (10,7%), València (12,3%), Màlaga (15,8%) i Sevilla (17,5%). El passat octubre, Barcelona va ser la segona ciutat de l'Estat que més va reduir la xifra d'atur registrat. Al web de l'Ajuntament de Barcelona es pot comprovar com al tercer trimestre, la taxa d'atur de la capital catalana era del 7,3%, mentre que a la província pujava fins al 9,3%, la mateixa xifra que la mitjana catalana. En el cas de l'Estat Espanyol, aquesta s'enfilava al 12,7%.

Per a l'Ajuntament, Barcelona manté el seu tradicional paper de motor econòmic i generació d'ocupació".

Fonts del consistori asseguren que les estadístiques constaten que "Barcelona manté el seu tradicional paper de motor econòmic i generació d'ocupació". Per a l'Ajuntament, les raons es troben "en un context econòmic favorable i al fet que s'hagin sabut aprofitar les possibilitats que ofereix la millora de l'entorn".

En una compareixença recent al marc de la fira Bizbarcelona, el primer teniente d'alcaldia i regidor d'Economia de l'Ajuntament de Barcelona, Jaume Collboni, va destacar l'aposta del consistori per diversificar l'economia amb l'objectiu de crear ocupació de qualitat amb la promoció de polítiques públiques que l'estimulin. Davant el que va qualificar del "fantasma de la dreta", el dirigent socialista va exposar que en dos anys, l'atur registrat a Barcelona ha baixat del 13 al 7%, reduint-se la xifra de persones sense feina de les 92.000 a menys de 60.000. A més, va precisar que el nombre de treballadors amb un contracte indefinit s'ha doblat en el mateix període, superant el 45%.

Qualitat de l'ocupació

A l'hora d'emmarcar aquesta rebaixa de l'atur, Collboni va posar com a exemple la col·laboració entre les administracions locals i els sindicats que ha permès tirar endavant l'Acord per la Qualitat de l'Ocupació, que "ha fer de Barcelona una ciutat per viure, però també per treballar". Des dels sindicats, s'evidencia un optimisme moderat, explicant que més que una celebració per les bones xifres, es tracta de continuar lluitant perquè vagi millor.



El pacte que menciona Collboni fa referència a l'acte en què l'Ajuntament de Barcelona i una seixantena d'entitats i organitzacions de la ciutat que treballen per a l'ocupació van signar el passat abril. Sota el nom d'Acord de Barcelona per l'Ocupació de Qualitat 2021-2030, l'objectiu és reduir la temporalitat i les desigualtats del mercat de treball amb contractes de qualitat, generació d'oportunitats i més estabilitat a l'àmbit laboral. Entre els reptes que es marca, es troben: l'atur de llarga durada, l'atur juvenil i les desigualtats educatives, la temporalitat, la precarietat i bretxes salarials per qüestions de gènere o territorialitat, les condicions laborals, i l'avaluació de les polítiques d'ocupació, entre d'altres.

La responsable de mercat de treball i les polítiques d'ocupació de CCOO Catalunya, Romina Garcia, vincula a l'increment del consum, posterior a la pandèmia, el màxim històric de xifres de persones ocupades. "L'entrada en vigor de la Reforma Laboral ens ha generat un marc estable per a la contractació", afegeix. Pel que fa a les causes de la recuperació del mercat de treball, Garcia al·ludeix al sector serveis com el motor de l'impuls econòmic, amb taxes de creixement anuals per sobre del 7%, impulsades pel comerç, l'hostaleria, el transport i les comunicacions.

Bona base econòmica i laboral

Per fonamentar aquesta visió, Romina Garcia es basa en l'Informe socioeconòmic de Barcelona i la seva situació laboral i d'ocupació, elaborat pel Consell Econòmic i Social de Barcelona (CESB), que recull dades del tercer trimestre d'aquest any. Tot i el bon moment de la capital catalana, l'estudi del CESB mostra com la situació internacional ha afectat de manera desigual aspectes tan rellevants per Barcelona com el comerç internacional i també en la inflació en productes tan crítics com l'energètic i l'alimentari.

Barcelona ja ha superat el nivell econòmic previ a la pandèmia

El CESB conclou que Barcelona té una bona base econòmica i una bona situació laboral, pendent de veure quin serà l'impacte que tindrà la dinàmica internacional militar, comercial, econòmica i inflacionària en tots els indicadors estudiats. L'avanç de les dades a la ciutat de Barcelona mostren com la variació del PIB interanual en finalitzar el segon trimestre d'enguany se situa amb un increment del 6,8%, quatre dècimes menys que el 7,2% que registrava la variació interanual del primer trimestre. De fet, l'economia de la ciutat continua creixent, destacant que en finalitzar el mes de juny del 2022, el PIB de la capital ja havia assolit els nivells que hi havia abans de la pandèmia, consolidant la recuperació laboral i econòmica.