Barcelona convertirà els edificis del llegat Julio Muñoz Ramonet en un centre de cultura, art i ciència. Així ho preveu el pla funcional presentat per l'Ajuntament de Barcelona i que ha aprovat per unanimitat el patronat de la fundació Julio Muñoz Ramonet. D'entrada, el consistori ha habilitat una partida d'1,8 milions d'euros per posar en marxa aquest projecte, amb la perspectiva d'obtenir en els propers anys, altres fonts de finançament. El projecte preveu transformar el conjunt d'edificis i jardins situats al carrer Muntaner 280-292 per per fer-hi un nou equipament "multidisciplinari" i obert a la ciutadania. En declaracions a l'ACN, Subirats situa l'horitzó del projecte "a l'entorn del maig del 2023".

Concretament, el nou equipament neix amb la missió de posar en valor i transmetre el llegat de l'empresari barceloní i alhora generar coneixement i debat crític al voltant de l'art, la cultura, i la ciència. L'aprovació per part del patronat posa en marxa ara el procés de creació del nou centre, que preveu convertir els edificis en un equipament "multidisciplinari i de nova generació", amb un programa divers. Amb el pla funcional aprovat es convocarà el concurs d'arquitectura per triar l'equip redactor del projecte, un procediment que s'allargarà un mínim de nou mesos.

El centre estarà obert a la ciutadania i s'hi preveu un equipament amb escala de barri i amb usos de proximitat. Per exemple, es vol oferir activitats de lleure dirigides al barri, associades al jardí. També tindrà una escala de ciutat com a equipament singular. I finalment, se li vol donar escala internacional, com a "centre de referència que fusiona el valor patrimonial i el col·leccionisme del segle XX amb la creació artística i científica del segle XXI".



Així, la idea és que el nou equipament sigui un punt de trobada de totes aquelles iniciatives artístiques i científiques que impulsa la ciutat. A banda, una part dels edificis es destinarà a residències temporals d'artistes i científics d'altres països o ciutats.

El tinent d'Alcaldia de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat, Joan Subirats, ha explicat que el projecte està inspirat en diverses experiències semblants a altres països europeus per tenir "un node" de tota l'activitat d'art i ciència que es fa a la ciutat i impulsar-ne la relació amb projectes internacionals.

JxCat critica la decisió de l'Ajuntament

El grup municipal de Junts per Catalunya a l'Ajuntament de Barcelona critica el pla del consistori per convertir els edificis del llegat Julio Muñoz Ramonet en un centre de cultura, art i ciència. En concret, JxCat critica que el govern de Colau "enterri" el projecte per fer-hi una biblioteca. El grup lamenta que el barri de Sant Gervasi-Galvany, el més gran del districte de Sarrià-Sant Gervasi, es quedi sense biblioteca.

A més, el portaveu del grup, Jordi Martí, denuncia que l'alternativa sigui un projecte "inconcret, eteri, carregat de grans paraules i millors intencions" però sense calendari i amb un pressupost inicial "més aviat irrisori", d'1,8 milions d'euros. També critica que la nova proposta del govern municipal neixi sense la participació veïnal.