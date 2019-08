Barcelona desallotja els jardins de Sant Pau, on dormien migrats sense papers i menors no acompanyats

- On dormiràs aquesta nit?

- No ho sé, a Montjuïc.

La resposta és de Moha (nom fictici), un menor d'edat estranger no acompanyat que fins ara dormia als Jardins de Sant Pau del Camp, en el Raval de Barcelona. El dilluns 5 d'agost, un operatiu conjunt dels Mossos d'Esquadra, la Guàrdia Urbana i la Policia Nacional, en coordinació amb l'Ajuntament de Barcelona, va identificar totes les persones que estaven allà i després va barrar la zona. A partir d'aquí, les versions dels fets difereixen. I el col·lectiu de veïnes que s'estava acostant als xavals denuncia el mètode amb el qual el nou Ajuntament de Colau i Collboni s'enfronta a la immigració.



Versions diferents de Mossos i Ajuntament



Feia setmanes que diferents col·lectius de persones migrades, gairebé sempre dividits per nacionalitats i edats, s'ajuntaven als Jardins de Sant Pau del Camp i molts dormien allí. Diferents educadors van anar avisant-los a ells i als veïns que s'aproximava el desallotjament, fruit de la coordinació i treball conjunt entre els cossos policials i l'Ajuntament.



Però mentre els Mossos d'Esquadra asseguren que el perimetratge de la zona s'ha dut a terme per a evitar que tornin a establir-se, l'Ajuntament el justifica per unes obres d'accés que la cooperativa Impulsem, que ocupa un edifici contigu a l'accés al parc, ha de dur a terme pròximament. Necessitarien aquest espai per a emmagatzemar els materials de construcció.



No obstant això, cap de les tanques envolta l'edifici, sinó exclusivament la zona on fins ara dormien els migrats i els materials de construcció estan al pati de la cooperativa, com es pot veure a les fotos. Públic ha intentat posar-se en contacte amb la cooperativa Impulsem, però les persones autoritzades a pronunciar-se sobre aquest tema estan de vacances.

Les tanques que envolten l'espai on dormien persones migrades. ESPERANZA ESCRIBANO

Així va ser l'operatiu policial



Segons els Mossos d'Esquadra, als jardins s’hi produïen situacions "de consum d'alcohol continuat, baralles, baralles amb arma blanca" que causaven "la degradació de l'espai, que era totalment insalubre". Les veïnes, agrupades en la Xarxa Veïnal del Raval, reconeixen que la situació era complexa. Al parc s’hi acosten alguns veïns, la majoria a passejar als seus gossos, però són minoria. Per als Mossos, l'ocupació de l'espai s'havia convertit ja en un problema d'ordre públic.



"En coordinació amb l'Ajuntament, els seus serveis i la Guàrdia urbana s'ha identificat aquestes persones i s'ha preservat l'espai perquè els serveis de neteja, que en els últims temps ja no hi havien pogut accedir perquè rebien amenaces, poguessin fer-ho", explica un portaveu de la policia catalana. L'Ajuntament, per contra, continua defensant que el tancament es va dur a terme per les obres d'Impulsem.



Un cop els serveis de neteja van accedir a l'espai, les tanques es van quedar on estaven perquè, com declaren els Mossos "es creen unes dinàmiques d'ocupació de la via pública que no es poden produir". L'endemà, els jardins començaven el dia tancats i barrats. La resposta de l'Ajuntament va ser que s'estaven fent treballs de poda i obririen a la tarda.

Diferents versions de l'Ajuntament i la Policia Nacional



En un comunicat que difonia el mateix dilluns l'Ajuntament explicava que els Mossos d'Esquadra havien practicat 29 identificacions i començat a investigar una persona que estava als jardins per tràfic d'estupefaents, però que no va detenir a ningú. No obstant això, la Policia Nacional ha confirmat aquest dimecres que es va detenir nou persones perquè estaven en situació irregular i, a més, tenien antecedents penals. Els nou estan al CIE de la Zona Franca.



A diferència d'altres operacions, com les de la lluita contra els narcopisos al Raval, en aquesta ocasió no va haver-hi un avís als mitjans de comunicació per seguir l'operatiu de l'Ajuntament i les tres forces policials. I tot i que totes les fonts insisteixen que han treballat "en coordinació i en conjunt", les seves versions dels fets difereixen.

L'àrea contigua a l'edifici on hi ha la cooperativa Impulsem. ESPERANZA ESCRIBANO

Polèmica per la gestió de la Seguretat i els menors estrangers per part del PSC



En l'operatiu del passat dilluns no es va identificar cap menor d'edat. L'Ajuntament va enviar als serveis socials, com a part del seu enfocament integral, perquè els oferissin diferents sortides, però ningú va voler acollir-se a cap dels recursos disponibles. "No podem obligar ningú, és voluntari", expliquen fonts del consistori. En el cas que s'haguessin trobat menors en l'operatiu, se n’hauria de fer càrrec la Generalitat a través de la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (DGAIA). Però en conversa amb aquest diari, la portaveu de la DGAIA negava que se'ls hagués derivat cap cas de menor d'edat dels jardins.



Els col·lectius veïnals han mostrat la seva preocupació davant el desallotjament dels jardins. Feia dos mesos que havien començat a acostar-se als xavals del parc, on asseguren que es reunien almenys una trentena de menors estrangers no acompanyats i alguns extutelats (estrangers que queden fora dels recursos de la Generalitat en complir els 18 anys). Marta, veïna i activista, ho expressava així: "Hi ha una realitat complexa en aquest parc, però, és aquesta la mesura per a resoldre el tema? Dispersar és la mesura?"



Des que el PSC va assumir la tinència de Prevenció i Seguretat, s'han succeït diferents polèmiques. El propi regidor Albert Batlle declarava a la Cadena Ser que als Jardins de Sant Pau hi dormien menors estrangers. Per a veïnes activistes com Julia Baquero, després d'accions com aquesta, Barcelona en Comú ha abandonat el seu discurs, comprensiu cap a la immigració, "per a fer-li el joc polític a la resta de partits". "Si volen fer carrera política, van molt bé, però si volen seguir amb el seu discurs d'acolliment, l'han cagat", sentència.

També s’ha mostrat critica Arrels Fundació, entitat que atén persones sense sostre i que en un comunicat lamenta que la mesura policial “no soluciona el problema i vulnera drets de les persones sense llar”.



"L'operació és d'una hipocresia màxima, han externalitzat la seguretat en el PSC per a rentar-se’n", es queixa la Marta. Aquest diari ha volgut parlar amb el regidor de Ciutat Vella, Jordi Rabassa, de Barcelona en Comú, però ha redirigit la qüestió a l'equip de comunicació del PSC al govern. Mentrestant, els menors estrangers com Moha, expulsats dels jardins, buscaran refugi a la muntanya de Montjuïc.