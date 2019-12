Els barcelonins suspenen Ada Colau per primera vegada des que la líder de Barcelona en Comú va arribar a l’alcaldia. Aquesta és una de les principals notícies del nou baròmetre municipal, que s’ha presentat aquest divendres i que també indica que, com ja va passar al maig, ERC s’imposaria en unes hipotètiques eleccions municipals. Això sí, amb un marge molt ajustat sobre Barcelona en Comú. El baròmetre mostra que només el líder d’ERC, Ernest Maragall, aprova, però tot just amb un 5,0. La seva nota, de fet, és sensiblement inferior a l’obtinguda a l’enquesta de juny, quan va arribar al 5,4.



En segona posició apareix el líder del PSC i primer tinent d’alcaldia, Jaume Collboni, amb un 4,8, també per sota del 5,1 obtingut fa mig any. Pel que fa a Colau, es queda en el 4,7, quan fins ara la puntuació més baixa era el 5,1 que havia rebut el desembre de 2016. Elsa Artadi (4,6), Mari Luz Guilarte (3,6), Manuel Valls (3,3) i Josep Bou (3,2) també queden lluny de l’aprovat.



La intenció de vot dona una ajustada victòria a ERC si ara es fessin les eleccions municipals. El partit independentista rebria el 16,0% de vot -amb relació al conjunt del cens- mig punt més que Barcelona en Comú i per damunt del 14,1% obtingut a les municipals. El PSC es mantindria com a tercera opció, amb una intenció directa del 8,9%, però cauria respecta al maig (12,1%) i, per tant, no s’aprofitaria de l’enfosament de Cs. El partit de dretes va concórrer als comicis amb Manuel Valls i va sumar el 8,7% dels vots, mentre que ara tot just es quedaria en el 2,6% i, per tant, ho tindria complicat per aconseguir representació al consistori. JxCat i la CUP empaten en intenció directa de vot, amb el 4,7%, mentre que el PP es queda en l’1,5% i Vox en el 0,6%.



Per tercer baròmetre consecutiu, la inseguretat es manté com el principal problema de la ciutat, segons els enquestats. En aquesta ocasió obté el 29,1% de les respostes, per davant de l’encaix de Catalunya a Espanya (14,9%), els aspectes polítics (9,1%), l’accés a l’habitatge (6,5%), la contaminació i el medi ambient (5,9%), la gestió política municipal (4,7%) i el turisme (3,6%). L’encaix de Catalunya a Espanya i la contaminació i el medi ambient guanyen pes. En aquest sentit, i a pocs dies que entri en funcionament la zona de baixes emissions, el 89% dels barcelonins es declara “molt o bastant” preocupats pel canvi climàtic. Les mesures prioritàries per abordar-lo són la reducció de les emissions del transport terrestre (36,9%), el foment del reciclatge i la reducció de residus (13,0%) i la reducció de la contaminació en general (12,1%).



Una altra qüestió destacada és l’enorme suport que tindria la “gestió pública municipal” de l’aigua, que se situa en el 79,6% dels enquestats, mentre que només el 9,8% es decanta pel model privat. Actualment, l’aigua de la ciutat està gestionada per una empresa mixta, és a dir público-privada, tot i que a la pràctica el control recau en mans privada, ja que entre Agbar i Criteria -de la Caixa- controlen el 85% de la companyia. Fa poc més d’un mes, el Tribunal Suprem va mantenir la concessió en mans d’aquesta societat i, per tant, dificulta molt el projecte de municipalitzar el servei.