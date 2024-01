Barcelona és escenari d'un atracament inèdit al videojoc de 'La Casa de Papel' de Netflix

La plataforma Netflix ha publicat aquest dijous a la tarda el videojoc La casa de papel: La opción. La proposta està basada en la sèrie d'aquesta plataforma de streaming, i proposa perpetrar un atracament inèdit a la ciutat de Barcelona. La trama té lloc abans dels esdeveniments de la primera temporada.

La primera adaptació interactiva ja es pot trobar al catàleg de jocs de Netflix. Els subscriptors de la plataforma de continguts hi poden accedir a través de l'aplicació mòbil, independentment del sistema operatiu que tinguin.

Creat per Boss Fight Studios, el joc de ficció interactiu es desenvolupa dins de l'univers de la popular sèrie i ofereix una història completament nova per als fans de la història. La proposta convida el jugador a posar-se a la pell de Sidney, el protagonista que haurà de treballar amb els personatges més icònics de la sèrie per poder entrar al museu de La Perla de Barcelona.

Els jugadors tindran l'oportunitat d'interpretar aquest personatge que és pot considerar home, dona o no binari. Es tracta d'un paper de la ficció del videojoc completament nou, que s'uneix a l'equip per atracar el museu fictici localitzat a la capital catalana.

Per aconseguir l'objectiu, Sydney es mourà per venjança i haurà de contribuir als objectius de l'equip de La casa de papel. Les decisions que prengui determinaran l'èxit del pla del cèlebre Professor, un dels grans protagonistes de l'aclamada sèrie de Netflix.

El joc està disponible en castellà, anglès, portuguès, francès, alemany i italià. La publicació del videojoc coincideix amb l'estrena de l'spin-off de la sèrie Berlín, protagonitzat per Pedro Alonso, que va arribar a la plataforma ara farà una setmana.