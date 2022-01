Barcelona establirà l'accés universal i generalitzat a les activitats extraescolars

L’Ajuntament de Barcelona desplegarà un nou pla per garantir l’accés universal dels infants a les extraescolars. Així ho ha anunciat aquest dimarts l’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, en un acte al Col·legi de Periodistes, on ha informat d’una inversió de 23 milions d’euros per a 2022 i 2023 per ampliar l’oferta d’activitats i impulsar un nou sistema de beques per a famílies vulnerables. El consistori estima que les ajudes beneficiaran al voltant de 24.000 infants i joves d’entre 3 i 16 anys i ajudaran a reduir desigualtats. La partida pressupostària inclou beques per a l’activitat extraescolar esportiva, ja disponibles, i per cobrir activitats culturals, artístiques, d’idiomes o científiques.

Amb aquesta iniciativa, l’Ajuntament aspira a "estructurar l’oferta pública d’activitats extraescolars, ampliar-la als barris més vulnerables i fer que el seu accés sigui més equitatiu". Segons dades oficials, als tres districtes de la ciutat amb una renda més baixa –Nou Barris, Sant Andreu i Horta-Guinardó–, l’oferta d’extraescolars als instituts públics, la pràctica esportiva en horari no lectiu i la participació en caus i esplais està per sota de la mitjana del conjunt de Barcelona. De fet, més de la meitat d’infants i adolescents de la ciutat no fan cap activitat extraescolar no esportiva.

Col·laboració amb les entitats del sector

L’Ajuntament preveu col·laborar estretament amb les 1.200 entitats organitzadores d’activitats extraescolars i crear una nova taula de treball de tardes educatives formada per totes les parts que hi estaran implicades, com associacions de famílies d’alumnat, entitats socials, educatives, culturals, esportives i membres dels diferents consells sectorials, així com persones expertes i responsables tècnics transversals de l’administració.

L’objectiu de la mesura és "endreçar i universalitzar les anomenades activitats extraescolars amb una oferta més diversa i ampliada, accessible a totes les famílies". Es tracta, doncs, de fer més equitatiu l’accés a aquestes activitats, ampliant així el dret dels infants a l’educació i la cultura més enllà de l’escola i en el context de la ciutat educadora. La mesura vol reduir les desigualtats entre infants i adolescents, i en definitiva, avançar en els drets culturals de la ciutadania.

La iniciativa inclou la posada en marxa de les noves estructures que caldrà crear per iniciar el projecte (com per exemple l’Oficina de tardes), així com els programes d’activitats que es desplegaran. Alguns d’aquests programes ja existeixen entraran a formar part d’aquest projecte, mentre que altres seran de nova creació. La partida pressupostària també preveu i inclou les beques tant de l’activitat extraescolar esportiva, que ja són operatives, com les que s’habilitaran per cobrir la demanda per a les altres activitats com per exemple les culturals, artístiques, o científiques, actualment inexistents.

Per altra banda, les dades mostren que l’accés i la tria d’activitats extraescolars està condicionada principalment pel perfil sociocultural de les famílies, de manera que nivells d’estudis baixos, ingressos econòmics baixos o la procedència migratòria són factors associats a menys pràctica d’activitats extraescolars. Entre aquelles famílies que porten la mainada a activitats extraescolars tot i tenir aquests perfils, la majoria ho fan a activitats de tipus esportiu. És poc habitual en aquests casos escollir activitats artístiques, a les quals hi opten generalment famílies amb estudis superiors.

Perfil sociocultural

Sigui com sigui, actualment menys de la meitat dels infants i adolescents de la ciutat fa alguna activitat extraescolar no esportiva (el 48%). Per altra banda, 7 de cada 10 infants i adolescents fan esport extraescolar a la ciutat. Entre les noies, el 72% fan esport, mentre que entre els nois, són el 81% els que fan esport, segons l’Enquesta d’hàbits esportius de la població en edat escolar de Barcelona 2018.