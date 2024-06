Barcelona estrena un pla per gestionar els 16 espais més massificats de la ciutat

L'Ajuntament de Barcelona ha definit un nou pla de gestió del turisme a la ciutat, que començarà a funcionar aquest mateix estiu, i que es basarà en la definició de 16 Espais de Gran Afluència (EGA). Bàsicament es tracta de les zones amb una major massificació de la ciutat, sobretot turística.

En els propers quatre anys s'hi invertiran més de 44 milions per implementar-hi 33 mesures com reforçar la vigilància, la neteja, la dinamització veïnal i d'altres per atenuar les molèsties del turisme. Vuit d'aquests espais són més turístics, i d'aquests, tres seran els prioritaris: Sagrada Família, Park Güell i Boqueria. Allà es pretén fins i tot limitar el flux de turistes perquè la seva experiència no sigui decebedora.

Els altres espais turístics són Passeig de Gràcia-Plaça Catalunya, Barri Gòtic, La Rambla, Sant Pere-Santa Caterina-La Ribera i la Barceloneta. La resta, amb més presència de residents, són la Rambla del Poblenou, el Front Litoral, el Parc del Fòrum, les Glòries, el Turó de la Rovira, el Mercat de Sant Antoni, Montjuïc-Poble Sec i el Camp Nou.

El pla de gestió dels EGA té en compte les particularitats de cada zona però també fixa un únic model de governança. L'objectiu passa per minimitzar les externalitats negatives que l'activitat turística pot generar en determinats moments i, a la vegada, garantir que el turisme "segueix aportant riquesa i dinamisme". El Pla d'EGA que s'ha començat a desplegar ara vol definir un model específic per a les zones de la ciutat que experimenten una major afluència de persones, ja siguin residents o visitants.

Varietat de mesures

Entre les mesures de ciutat que s'aplicaran, per exemple, hi ha la creació d'una Oficina de Coordinació Tècnica dels EGA que gestiona l'empresa municipal Foment de Ciutat conjuntament amb la Direcció de Turisme de l'Ajuntament i amb un pressupost de 150.000 euros anuals, la creació d'una oficina de dades EGA per conèixer i analitzar correctament els impactes en aquests entorns, o bé la dotació de recursos extraordinaris per a desenvolupar mesures en aquests EGA i que s'ha xifrat en un milió d'euros anuals que provindran de l'Impost sobre les Estades en Establiments Turístics (IEET).

El pla també suposa l'ampliació de la dotació d'agents cívics fins als 70 efectius durant la campanya d'estiu respecte als 58 que hi ha la resta de l'any; la posada en marxa d'un programa de suport al comerç de proximitat en aquests espais; la intensificació durant aquests mesos de la campanya de control de la venda ambulant; la reordenació de rutes del bus turístic, o bé els reforços dels operatius de neteja i seguretat, entre d'altres.

El tinent d'alcaldia de Promoció Econòmica, Jordi Valls, ha reconegut que la recuperació del turisme a les ciutats europees després de la pandèmia ha estat més ràpid del previst. La capital catalana batrà rècords de turistes, cosa que a Valls no li genera "alegria", però tampoc "pena". Valls creu que aquest nou instrument legal permetrà afinar les mesures administratives municipals i focalitzar recursos extraordinaris per tenir un impacte real en la desmassificació dels espais o almenys la reducció de les molèsties als veïns.

El tinent d'alcaldia de Promoció Econòmica, Jordi Valls, admet que Barcelona "està arribant al límit" en el número de turistes

Dels 44 milions, gairebé la meitat, 21, seran per a la reordenació de l'espai públic i la seva ocupació. La resta seran per a la mobilitat i els fluxos, els usos i activitats, la vida quotidiana, i la governança i dades. Valls ha donat molta importància al fet d'obtenir dades objectives sobre la mobilitat de les persones en aquests espais, per tal de, a mitjà termini, gestionar aquests fluxos.

Així, no es descarta que a través de webs, aplicacions mòbils o operadors turístics es pugui alertar als turistes de la gran presència de visitants en determinats moments i espais per tal que sàpiguen que la seva experiència no serà del tot satisfactòria. Actualment ja es fa en altres ciutats i espais com alguns aparcaments, platges, el transport públic o les grans artèries viàries.

Valls ha admès que la ciutat "està arribant al límit" en el número de turistes, però ha admès que és molt difícil prohibir l'arribada de nous visitants. Per això, es vol regular l'oferta i, en comptes de "potenciar" la marca Barcelona, es vol "defensar-la", per tal que els turistes tinguin una bona experiència a la capital catalana.