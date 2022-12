Barcelona farà pagar a les grans distribuïdores per l'entrega de paquets a domicili a partir del març

L'Ajuntament de Barcelona començarà a gravar les grans distribuïdores de comerç electrònic a partir del març vinent per l'ús de l'espai públic durant el repartiment de mercaderies a domicili. La mesura, coneguda com a taxa Amazon, afectarà els operadors postals que facturin més d'un milió d'euros bruts per entregues a domicili a Barcelona. A més, la mesura no afectarà els paquets es deixin en punts de recollida.

Per ara, l'instrument fiscal, que gravarà l'1,25% de la facturació bruta derivada dels costos de repartiment que ingressen els operadors, l'hauran de pagar 26 plataformes, segons ha avançat l'ACN. D'aquestes, cinc concentren el 62% del volum de negoci a la capital, amb Amazon al capdavant. Amb el nou tribut, pactat amb el grup d'ERC, l'Ajuntament preveu recaptar fins a 2,6 milions d'euros.

L'objectiu de la mesura és fer pagar a les grans empreses per l'ús de l'espai públic que fan a l'hora de repartir paquets. "En els darrers anys, el comerç electrònic ha guanyat pes a la ciutat de Barcelona i això ha comportat que grans empreses de comerç electrònic estiguin fent gratuïtament un ús especial del domini públic per fer el lliurament dels paquets que es compren a través de les seves plataformes", ha recalcat el consistori en una nota de premsa.

Fer pagar per "l'ús especial de l'espai públic"

L'Ajuntament barceloní ha considerat "necessari desenvolupar un instrument fiscal que permeti gravar aquest ús especial del domini públic". "Quedaran afectades totes aquelles grans empreses que actuen al mercat com a operadors postals, realitzant càrrega i descàrrega a la via pública, amb la finalitat de distribuir els productes adquirits a través del comerç electrònic. Congestionen l'espai, incrementen la contaminació i, a més, generen un desequilibri de la competència amb el comerç de proximitat".

La nova figura tributària està prevista que vagi a la Comissió d'Economia i Hisenda i al Plenari del mes de desembre i que es pugui aprovar definitivament al Consell Plenari Municipal del mes de febrer vinent, amb la voluntat que es comenci a aplicar a partir de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB).