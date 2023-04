Barcelona, la gran ciutat de l'Estat on s'utilitza menys el cotxe per anar a treballar

Barcelona és la gran ciutat de l'Estat espanyol on menys s'utilitza el cotxe per anar a treballar amb un 24%, una dada que contrasta amb les de les altres grans ciutats com Madrid on arriba a un 43%, Màlaga que destaca amb un 56% o Sevilla amb un 53%. Les dades formen part de l'Enquesta de Característiques Essencials de la Població i els Habitatges de l'Institut Nacional d'Estadística (INE), que proporciona informació al voltant de la mobilitat.

Segons el document, la diferència pot atribuir-se a diferents explicacions, des de les característiques de densitat urbana fins a la disposició de la xarxa de transport públic o les polítiques de restricció de la circulació. L'enquesta també assenyala quines son les ciutats que tenen una millor quota de mobilitat sostenible, és a dir, on s'utilitza més el transport públic i la gent es desplaça més a peu.



En aquesta modalitat Barcelona se situa al capdavant, on el 57% de les persones opten per desplaçar-se o en transport públic o a peu, una xifra que torna a contrastar amb aquelles de Màlaga (35%) Saragossa (47%) o Madrid (54%). Les polítiques de foment del transport públic o la infraestructura de la bicicleta podrien estar darrera d'aquestes dades.

Per completar les xifres de la quota modal s'hauria d'incorporar el percentatge de gent que utilitza la bicicleta per desplaçar-se. L'INE no desglossa les dades a aquest nivell, sinó que es troben incloses dintre dels desplaçaments categoritzats com "altres tipus de vehicles" on s'inclou la bici, però també la moto. En aquest cas, el percentatge total de gent que es desplaça al centre de treball o d'estudis amb aquests vehicles se situa entorn al 19% a la capital catalana.

Joves i dones son els qui utilitzen més el transport públic

A Barcelona el 54% dels joves - menors de 30 anys - utilitzen el transport públic de manera habitual per anar a la feina o al centre d'estudis, un percentatge que baixa fins al 36% en el cas d'aquelles persones adultes (majors de 50 anys). Aquests percentatges també son similars si es compara l'ús del cotxe en aquestes franges d'edat, on un 10% dels joves utilitzen el cotxe per desplaçar-se front el 32% de les persones adultes.

Els usos de la mobilitat quotidiana de les persones també mostren una relació amb el sexe. A Barcelona, les dones utilitzen més el transport públic que els homes: un 50% d'aquestes front un 31% dels darrers. Com en l'anterior cas, els percentatges de l'ús del cotxe també tenen una distribució similar sent el segment femení de la població el que acumula un percentatge més baix d'ús d'aquest vehicle (un 18%) front un 32% d'homes.