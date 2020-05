Barcelona i les regions metropolitanes passen dilluns a la fase 1

El Ministeri de Sanitat ha acceptat les peticions de la Generalitat i Barcelona i les dues regions metropolitanes passaran dilluns que ve a la fase 1, mentre que les Terres de l’Ebre, el Camp de Tarragona i l’Alt Pirineu i Aran, a la 2. La resta de territoris -Lleida, Girona, Catalunya Central, l'Alt Penedès i el Garraf- seguiran a la 1, on van entrar tot just aquest dilluns. Tot just fa una setmana, el ministeri va decidir que Barcelona i les regions metropolitanes continuessin en fase 0, però amb mesures de relaxació com ara l’obertura de botigues sense cita prèvia i sense permetre reunions de 10 persones ni terrasses. També en aquella ocasió era la petició del Govern.



El ministre de Sanitat, Salvador Illa, ha agraït durant la seva intervenció posterior al Consell de Ministres Extraordinari la tasca de les comunitats autònomes: "No només estem sortint d’aquesta situació, sinó que n’estem sortint més forts". Illa ha tornat a apel·lar a la responsabilitat individual per continuar seguint els criteris sanitaris en aquesta fase "complexa". "Cada pas que donem ha de ser un pas segur", ha insistit.

Què es pot fer en fase 1?

En aquesta etapa es permet el contacte social en grups reduïts de persones que no siguin vulnerables ni tinguin patologies prèvies amb trobades –a l’exterior, en terrasses o en domicilis particulars- de fins a 10 persones. Els bars i restaurants poden obrir les seves terrasses amb un aforament del 50%. També es permet l’obertura de botigues de fins a 400 metres quadrats sense fins a cita prèvia i aquells que tinguin superfícies superiors hauran de delimitar "espais" amb aquestes dimensions. També poden obrir biblioteques i museus –amb restriccions- i els establiments turístics i hotels, sense utilitzar les zones comunes. Es mantenen les franges horàries als municipis grans per fer passejos i esport i es pot viatjar a les segones residències que es trobin dins de la mateixa àrea autoritzada.



Aquest divendres també s'han confirmat canvis en els municipis de menys de 10.000 habitants, que en el cas que tinguin una densitat inferior als 100 habitants per quilòmetre quadrat ja no hauran de complir les franges horàries per fer esport o passejar . A més a més, podran obrir bars i restaurants per al consum a l’interior sempre que no superin el 40% de l’aforament, es faci preferentment n taules i amb reserva prèvia.

La fase 2 amplia les trobades de grup a 15 persones i permetrà espectacles en recints oberts amb fins a 400 espectadors

La fase 2, en la que entraran el Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i l'Alt Pirineu-Aran, elimina les franges horaris de sortida, excepte per als col·lectius vulnerables on s’inclouen les persones grans. Les reunions –a l’exterior i dins de domicilis- s’amplien a fins a 15 persones. També es permeten fer casaments amb un màxim de 100 persones a l’aire lliure i 50 a l’interior. Els enterraments podran ser de fins a 25 persones i l’aforament de restaurant se situa en el 40% i els cinemes i teatres poden obrir amb un terç de l’aforament. Es permetran espectacles de fins a 400 persones en recintes oberts i de fins a 50 en recintes tancats, sempre mantenint les distàncies i mesures d’higiene. També es permet visitar monuments i sales d’exposicions, però les discoteques i pubs encara no podran obrir.



També es limita a un terç de l'aforament les zones comunes d'hotels i establiments turístics i es permetrà celebrar congressos, trobades, reunions de negocis i conferències –promoguts per entitats públiques o privades- de fins a cinquanta persones en pavellons o sales de conferències. Pel que fa a centres comercials, hi podrà haver només un 40% d'aforament dins l'establiment i d'un 30% als espais comuns, on només es podrà transitar i no s'hi podrà quedar quiet.