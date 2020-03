Barcelona impulsa 10 mesures per ajudar el sector cultural 

En temps de crisi la fragilitat del sector cultural és més que evident, per això aquesta tarda l’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau i el tinent d’alcalde i regidor de Cultura, Joan Subirats, han anunciat a través d’una compareixença telemàtica, l’activació d’un primer paquet de mesures dirigides al sector cultural per fer front a la crisi generada per la Covid-19. Entre les ajudes més destacades, l’Ajuntament proposa l’eliminació de l’IVA cultural i vol destinar un milió d’euros a la cultura de base.

"Necessitarem aquest sector per sortir de la crisi", ha dit Colau abans de destacar algunes de les mesures impulsades. "Estem mirant tot el calendari cultural de la ciutat i estem mirant de reprogramar tot el possible; Sant Jordi es farà més tard, però el farem espectacular i bolcant-nos als carrers. Tenim el Grec, un festival de renom internacional i ja estem treballant perquè pugui servir per rellançar tota l’activitat de les companyies afectades. I també vull destacar que plantejarem a l’estat que concreti el conveni de la capitalitat cultural amb partides econòmiques i una rebaixa de l’IVA cultural al 0%", ha avançat Colau.

L’alcaldessa ha volgut remarcar que "la cultura ens ajudarà a sortir d’aquesta crisi". "Hem vist com molts artistes es bolquen a les xarxes oferint cultura gratuïta i hem vist un munt d’iniciatives que ens ajuden a afrontar de la millora manera possible aquest moment de dificultat. I nosaltres també hi serem i els hi retornarem el que estan fent per nosaltres", ha argumentat Colau, que també ha volgut recordar que Barcelona és la ciutat dels prodigis, la que en moments de necessitat es creix.

Per la seva banda, el tinent d’alcalde Joan Subirats, i responsable de l’àrea de cultura ha explicat detalladament unes mesures que s’han treballat des de l’ICUB però també amb els grups municipals en especial amb ERC, amb la consellera de Cultura, Mariàngela Vilallonga (amb qui han acordat crear un espai comú de col·laboració i coordinació), amb ADETCA, llibreries i molts actius del teixit cultural.



Aquestes són les deu mesures:

Subvenció extraodinària d'un milió

Convocatòria d’una subvenció extraordinària d’un milió d’euros dirigida a pal·liar els efectes de la crisi posant especial atenció en aquelles estructures més febles vinculades a la cultura de base en totes les seves variants i sectors (teatres de proximitat, espais de creació, cooperatives culturals i altres entitats del sector).

El Grec 2020 serà més llarg i especial

El Grec Intentarà reprogramar produccions que s’han vist afectades pel Covid-19. El festival d’estiu de Barcelona afegirà a la programació dissenyada per aquesta edició el màxim nombre de produccions aixecades per companyies del país i de la ciutat que hagin quedat cancel·lades des del 15 de març al 30 d’abril o dates posteriors si segueix la situació d’emergència i alarma. El Grec s’allargarà al mes d’agost per ampliar el marge de reprogramacions.

La Quinzena Metropolitana, de nou en dansa.

Suspesa per la crisi del coronavirus, la Quinzena Metropolitana de la Dansa es reprograma pel pròxim mes de juliol. Conjuntament amb la resta d’ajuntaments metropolitans organitzadors d’aquest certamen, es tornaran a programar els espectacles de dansa al carrer.

Avançament de caixets de programacions posposades

"També som conscients que hi ha problemes de liquiditat", ha dit Joan Subirats, per això l’Ajuntament avançarà a companyies i artistes part dels caixets dels espectacles i activitats programats i posposats per efecte de la crisis, com en el cas de la Quinzena i Districte Cultural. Es contempla el període que abasta la declaració d’estat d’alarma i mentre segueixi vigent.

Un milió per a les biblioteques a través de les llibreries

L’Ajuntament destinarà una partida d’inversió extraordinària d’un milió d’euros, canalitzada mitjançant llibreries de proximitat de Barcelona i distribuïdores, per incrementar els fons de les biblioteques de la ciutat.

Sant Jordi i Món Llibre

Sant Jordi no es podrà celebrar el 23 d'abril i això té un impacte molt fort al món del llibre. L’Ajuntament facilitarà a la Cambra del Llibre tots els permisos necessaris i la pacificació de carrers i avingudes de la ciutat en la data en què finalment se celebri el Sant Jordi d’enguany. El festival literari Món Llibre, que organitza l’Ajuntament i té lloc al CCCB i al MACBA, es reprograma i es farà els pròxims 20 i 21 de juny.

Reorganització del calendari de festivals

S’ha establert un espai de coordinació impulsat per l’Institut de Cultura de Barcelona (ICUB) amb els diferents responsables dels esdeveniments i les infraestructures de la ciutat per tal de reprogramar els grans esdeveniments culturals i festivals de música que es fan a la ciutat en cas que sigui necessari, mirant d’evitar qualsevol cancel·lació.

El districte Cultural s’expandirà

La propera convocatòria d’aquesta programació serà més àmplia per donar cabuda al major nombre possible de produccions que es vagin cancel·lant al llarg del període en què sigui vigent l’estat d’alarma.

Subvenció de taxes i tributs

Reforçament dels fons destinats a la convocatòria per subvenció de l’IBI de l’ICUB per a entitats culturals obertes al públic, com ara sales de teatre, cinemes, espais de creació, comerç cultural i llibreries. Creació de subvencions per finançar el 100% de les taxes per rodatges audiovisuals a la ciutat fins al 31 de desembre de 2020.

Priorització de les subvencions

S’impulsa la priorització de les vies ordinàries de suport al teixit cultural, tals com subvencions, programacions i comunicacions públiques. Aplicació específica en l’àmbit cultural de les disposicions generals referents a manteniment de contractes i ocupació derivada, extensió i modificació de terminis quan sigui necessari. Consideració dels efectes de la situació d’alarma en futures convocatòries de subvencions.

Crida a la Generalitat i l'Estat a actuar

L’Ajuntament de Barcelona fa també una crida a les administracions competents en matèria cultural, l’Estat i la Generalitat, a emprendre mesures fiscals i econòmiques que reverteixin positiva i transversalment a tot el sector. A l’Estat li demana els 25 milions d’euros previstos a l’acord entre governs i formalitzar el conveni de colideratge (bicapitalitat). "Entenem que cal reduir l’IVA cultural al 0%, almenys fins al desembre del 2020, en el cas de l’educació ja existeix i creiem que es podria aplicar", ha insistit Subirats.



I a la Generalitat el consistori demana tancar un acord amb l’Institut Català de Finances per tal d’obrir una línia de microcrèdits de fins a 20.000 euros, a interès molt baix o zero, per tal de poder atendre demandes i necessitats de petites i mitjanes empreses culturals, facilitant-ne els tràmits necessaris.