Barcelona incorpora el carril bici al carrer Aragó i n'amplia a la Diagonal i la Gran Via

L'Ajuntament de Barcelona eliminarà a partir del mes d'octubre espai per al trànsit privat a l'avinguda Diagonal, a Gran Via i al carrer Aragó per crear nous carrils bus i bici. A més, també es tancaran al trànsit 34 trams de carrer i s'ampliaran voreres a Pelai i a la Ronda Universitat. El consistori constata que s'ha produït un canvi de tendència a causa de la pandèmia, amb més desplaçaments en vehicle privat que en transport públic, i pren aquestes mesures per evitar que es consolidi aquest traspàs, especialment quan es recuperi plenament l'activitat productiva i també escolar el setembre. El pressupost per portar a terme aquestes actuacions és de 2,17 milions d'euros.

L'objectiu principal és fomentar els desplaçaments a peu, en transport públic i amb bicicleta. En l'àmbit dels carrils bus es faran set actuacions. Se'n crearà un d'entrada a la ciutat per l'avinguda d'Esplugues, substituint un carril de circulació. També es crearà un segon carril bus de sortida a l'avinguda Diagonal. En aquesta mateixa via, entre Francesc Macià i Aragó, s'ampliaran els carrils bus en tots dos sentits, perquè ara són insuficients en amplada, i això farà que s'elimini un carril per al trànsit privat en sentit Besòs.

També es crearà un segon carril bus al tronc central de Gran Via en direcció Besòs entre passeig de Gràcia i Marina. Es milloraran els accessos a l'Estació de Sants, a la del Nord i a la de Sant Andreu Arenal.



En matèria de carrils bici, se'n crearà un unidireccional a la banda mar del carrer d'Aragó entre l'avinguda Meridiana i Tarragona. Són 4,8 quilòmetres nous que permetran travessar tot l'Eixample. Substituirà un carril de circulació. També s'habilitaran nous corredors bici unidireccionals en tots dos costats del passeig de la Zona Franca, entre la plaça Cerdà i Motors.

A més, s'habilitaran 2.850 metres quadrats nous per a vianants a través de dues actuacions d'ampliació tàctica de voreres: les dues de la Ronda Universitat i la vorera mar del carrer Pelai. A més, a la cruïlla del carrer Rocafort amb Consell de Cent, on ja s'han fet actuacions d'ampliació de voreres, s'ha fet una nova actuació per incorporar 17 metres quadrats de verd guanyant espai a l'asfalt. S'hi inclouran bancs i altres elements de lleure per fomentar el joc.

Manteniment de carrers i eixos tallats al trànsit

D'altra banda, des del mes de maig s'ha portat a terme un tancament diari del trànsit en carrers secundaris, arribant a 60 trams tallats de 9 a 21 hores. S'ha acordat mantenir-lo en 34, on al llarg de les properes setmanes està previst instal·lar-hi senyalització vertical i horitzontal de prohibició del trànsit rodat, excepte l'accés als aparcaments i el pas de vehicles de serveis. Això suposa un guany de 41.700 metres quadrats per a l'ús de la ciutadania.

Les últimes setmanes també s'han tancat 7 grans àmbits per al passeig durant els caps de setmana. L'Ajuntament té previst incorporar algun d'aquests talls al programa 'Obrim carrers', que tornarà a estar en funcionament a partir de la tardor. Així, la Via Laietana i els eixos carretera de Sants-Creu Coberta i passeig de Sant Joan-Pi i Margall es tallaran a la circulació tots els caps de setmana. Gran de Gràcia i l'eix Fabra i Puig-Onze de Setembre es restringiran al trànsit un cap de setmana al mes, i Aragó es tancarà un diumenge al trimestre.