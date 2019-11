Nou revés a la multiconsulta que vol impulsar l’Ajuntament de Barcelona. La iniciativa encara no té data, però ara mateix no se sap si es podrà portar a terme, després que aquest dijous el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) declarés nul el reglament de participació ciutadana de Barcelona, que és el que permet la celebració de multiconsultes. El govern municipal ja ha anunciat que hi presentarà un recurs de cassació, però alhora ha confirmat aquest divendres que no tirarà endavant la multiconsulta fins que es resolgui definitivament el seu futur judicial.



El text va aprovar-se l’octubre de 2017 i la intenció del govern de Colau era celebrar una multiconsulta cada any -amb diverses qüestions impulsades per la ciutadania-, amb les excepcions dels cursos electorals, com aquest 2019. D’aquesta manera, la previsió actual era que la primera se celebrés durant el 2020, després que el 2018 el rebuig de diversos grups municipals impedís que es fes en aquell moment.



El consistori veu “motivacions polítiques” en la decisió del TSJC, que ha actuat arran d’una demanda presentada per Abogados Catalanes por la Constitución, una entitat propera a Societat Civil Catalana i vinculada a l’espanyolisme més radical. Segons el TSJC, el reglament de participació ciutadana “no respecta el règim legal establert” i assegura que, segons el text, la multiconsulta només depenia de l’aprovació del plenari municipal, quan “les consultes dels ajuntaments s’han de sotmetre a la normativa estatal i han de rebre l’autorització del Govern espanyol”.



Segons el regidor de Participació, Marc Serra, la decisió és “un atac indiscriminat a la sobirania local i un intent de laminar els avenços de Barcelona en democràcia directa”. Aquest divendres Serra ha insistit que el que més els ha sorprès és que TSJC hagi decidit declarar nul tot el reglament, en comptes d’optar per obligar a modificar algun article en concret.

🔴Ens hem assabentat per la premsa que el TSJC ha estimat el recurs de "Abogados Catalanes por la Constitución" anul·lant el Reglament de Participació Ciutadana. És un atac indiscriminat a la sobirania local i un intent de laminar els avenços de BCN en democràcia directa. 1/3 — Marc Serra Solé (@MarcSerraSole) November 7, 2019

La primera multiconsulta havia de preguntar, com a mínim, sobre la municipalització del servei de l’aigua a la ciutat i la proposta de canviar el nom de la plaça Antonio López pel d’Idrissa Diallo, un migrat mor al CIE de la Zona Franca el 2012. Precisament, el consistori hi veu “motivacions polítiques” perquè a través de la multiconsulta es volien abordar qüestions “sensibles” com el model de gestió de l’aigua, que ja ha intentat bloquejar Agbar, la companyia que controla l’empresa que se n’encarrega actualment.