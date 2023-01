Barcelona obre 134 refugis climàtics per a combatre el fred durant l'hivern

L'Ajuntament de Barcelona ha obert 134 refugis d'hivern per a persones vulnerables que no tinguin un espai calent al seu abast. Així ho ha anunciat aquest diumenge el consistori, que ha detallat que aquesta acció complementa els refugis climàtics que s'han ofert durant els últims tres estius per combatre les altes temperatures i es prepara així per fer front als mesos més freds de l'any.

Es tracta d'equipaments municipals i espais públics que tenen altres usos, com biblioteques, complexos esportius i museus, però que alhora podran ser utilitzats com a espais on refugiar-se davant del descens de les temperatures, i en els quals es treballarà per millorar el confort de les instal·lacions perquè l'estada d'aquelles persones que ho necessitin sigui més agradable.

D'aquests 134 nous espais, 64 són equipaments de proximitat, 39 són biblioteques, 20 complexos esportius, 8 museus, 2 equipaments ambientals, a més del Centre d'Urgències i Emergències Socials de Barcelona. En concret, són espais que poden ser exteriors o interiors, aquests últims activats durant tot l'any, i que estan destinats a persones vulerables com nadons, majors de 75 anys, malalts crònics i persones amb menys recursos.

Amb aquesta ampliació, no obstant, l'Ajuntament no cobreix la necessitat completa de les persones que necessiten un refugi tèrmic. Per aquest motiu, i de cara als propers mesos, el consistori vol ampliar al màxim la capacitat de la xarxa de refugis climàtics per tal de poder oferir un equipament comfortable "en un futur proper" al 100% de la població que el necessiti, i que el tingui a la vora, a cinc minuts a peu.