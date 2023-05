Barcelona és on més cau el cens electoral, mentre que en diversos municipis tarragonins és on més puja

Barcelona és la localitat de més de 5.000 habitants on més ha disminuit el cens electoral per a les eleccions municipals en comparació amb el 2019. El dia 28, la capital catalana comptarà amb 1.108.175 electors, un 3% menys que fa quatre anys, una dada que s'explica pel descens de població empadronada amb nacionalitat espanyola. En canvi, els majors increments -de més del 12%- es localitzen en diversos municipis tarragonins, com Roda de Berà, Cunit o Calafell.

La capital ha perdut més de 34.000 electors per al 28-M, dels quals més de 32.000 són de nacionalitat espanyola.

Altres municipis de més de 5.000 habitants que han vist caure el cens electoral més d'un 2% són Badia del Vallès (Vallès Occidental), amb un -2,7%, la Sénia (Montsià), amb -2,7%, Esplugues de Llobregat (Baix Llobregat), amb -2,6%, Ripoll (-2,5%) i La Llagosta, al Vallès Oriental, amb -2,1%. Una quinzena més de poblacions també se situen en números negatius, mentre que n'hi ha 200 que sumen electors respecte al 2019.



El rànquig de localitats de més de 5.000 habitants amb un major increment del cens electoral està encapçalat per Roda de Berà, al Tarragonès, amb un 16,4%, seguit de Cunit (Baix Penedès), amb el 13,9%, Canyelles (Garraf), amb el 13%, Vacarisses (Vallès Occidental), també amb un 13%, i Calafell (Baix Penedès), amb el 12,8%. Tots els casos superen la mitjana catalana, de l'1,2%, uns 67.000 votants més, malgrat un lleu descens en els estrangers registrats al cens.

Més població al Baix Penedès i a la Cerdanya després de la pandèmia

Pel que fa a les comarques, el Baix Penedès i la Cerdanya són les que més creixen en població, mentre que el Barcelonès és la que més cau des del 2019. El Moianès (7,9%), el Pallars Sobirà (5,9%) i la Selva (4,7%) també han incrementat significativament el cens electoral respecte al 2019. A l'extrem contrari, els que més en perden en termes relatius són el Barcelonès i la Ribera d'Ebre, juntament amb les Garrigues (-1,9%), la Terra Alta (-1,45%), la Noguera (-0,41%) i el Pla d'Urgell (-0,31%).