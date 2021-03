Barcelona perd 1,4 milions d'espectadors de teatre el 2020 i prop de mig milió durant el primer trimestre de 2021

El sector teatral va perdre per la pandèmia el 60% d'ingressos i contractacions a Catalunya el 2020. Només a Barcelona, el nombre d'espectacles es va reduir en 487 i es van perdre més de 6.200 funcions i gairebé 1,4 milions d’espectadors. En altres paraules, es va passar de 2,6 milions d'espectadors el 2019 a uns 1,2 milions l'any passat. Així ho ha avançat aquest divendres l'Associació d’Empreses de Teatre de Catalunya (ADETCA) en l'acte d'obertura de la Setmana Mundial del Teatre, que organitza l'entitat juntament amb l’Associació d’Actors i Directors Professionals de Catalunya, els Teatres Públics i ASSITEJ.



Les dades del 2021 tampoc conviden a l'optimisme, i és que durant el primer trimestre de l'any, amb aforaments reduïts al 50%, la capital catalana ha vist caure els espectadors en 437.000 i les pèrdues econòmiques s'enfilen fins als 14,5 milions. La presidenta d’ADETCA, Isabel Vidal, en el seu discurs d’obertura, ha constatat que les dades són "duríssimes" i ha destacat "el paper social i de recuperació anímica del teatre" exigint que, com a sector essencial, se'ls "protegeixi, impulsi i col·loqui al centre del debat de recuperació del pols anímic de la societat". "Que es noti que som essencials, si us plau", ha etzibat.

En un any amb xifres incomparables amb cap altre, la presidenta d’ADETCA ha volgut recordar que "el públic ha estat fonamental per canviar el model del tancament dels espais escènics i fer el salt cap als teatres i activitats obertes com a far admirat a tot el món". En agraïment també al públic, Vidal ha remarcat el paper del festival Grec, que va ser una "porta a l’esperança" i va demostrar ser un "èxit de resposta d’un públic solidari i assedegat de cultura".



Alhora ha exigit responsabilitat totes les administracions per reactivar ràpidament el sector, que depèn de bona part de la contractació pública de gires, campanyes familiars i escolars, i dels ajuts per mantenir l’obertura i estabilitat dels espais d’exhibició i dels centres i empreses de producció a tots els nivells. A més, ha insistit al Govern que posi en marxa de manera immediata la idea de la coordinació real de les administracions per donar sortida a les demandes absolutament "imprescindibles" que traslladada el sector.