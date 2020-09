Barcelona prepara una Mercè descentralitzada amb Tortell Poltrona com a pregoner

Tortell Poltrona serà el pregoner d'unes festes de la Mercè 2020 diferents. "Un orgull per la ciutat tenir un dels pallassos més famosos de la història, que ens representa en molts sentits: com a pallasso, amb la feina que fa, amb la llarguíssima trajectòria d'impuls del circ i amb el seu compromís, com a fundador i referent de Pallassos Sense Fronteres", ha valorat l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, en una roda de premsa per presentar les festes de la Mercè.

Poltrona (Jaume Mateu) ha expressat al seu torn agraïment i sorpresa perquè es designi un pallasso per aquesta tasca, i ha compartit que encara no ha escrit el pregó, i que "està estudiant" els seus precedents (Joaquim Maria Puyal, Manuela Carmena, Marina Garcés, Pérez Andújar, ha mencionat). Però ha lamentat que no podrà culminar amb un "visca la festa major, sortiu al carrer", cosa que no farà per la pandèmia, ha dit, i "per coses que sembla que aquesta hagi esborrat com que hi ha gent tancada a la presó per causes injustes, que no som capaços d'entendre o que tinguem problemes amb la llengua".

La Mercè d'enguany haurà de lidiar amb una pandèmia, de manera que se celebraran activitats pels 10 districtes de Barcelona per limitar la mobilitat dels ciutadans, que en tot cas hauran de reservar per accedir als actes, i no n'hi haurà cap de multitudinària, com l'emblemàtic Piromusical, que es manté però sense públic. A més, l'Havana ha cedit la condició de ciutat convidada amb motiu de la pandèmia a la mateixa Barcelona. Comptarà amb un programa únicament diürn d'uns 300 actes que sumen un aforament total de 100.000 persones i que arriba per primera vegada a la Marina del Prat Vermell, Roquetes o Ciutat Meridiana i espais com el Parc Güell, La Model o el Teatre Grec. "No serà una festa com altres anys", ha admès l'alcaldessa Ada Colau. Es podran seguir excepcionalment a través de les moltes retransmissions que farà la televisió municipal Betevé.

No hi haurà, entre altres, el concorregut Mercè Arts de Carrer al Parc de la Ciutadella, el toc d'inici i seguici popular (potser es manté alguna petita expressió d'aquesta tradició), la jornada castellera, el correfoc i tantes altres tradicions que han quedat arraconades per seguretat sanitària. Pel que fa al Piromusical, l'Ajuntament ha transformat aquesta cita que reunia milers de persones a l'avinguda de Maria Cristina en un espectacle "descentralitzat" en quatre extrems de la ciutat, tots ells sense públic, i que se seguirà només via retransmissió televisiva.

Cartelleria amb una Barcelona llibertària i modernista

La cartelleria de la Mercè recupera la història de la patrona de la ciutat i de com va deslliurar-la d'una plaga de llagostes, també recorda el passat llibertari i modernista de la ciutat, i utilitza motius de la naturalesa. És obra de Reskate, un col·lectiu artístic format per Maria López i Javier de Riba, artistes visuals de Sant Sebastià i Barcelona, respectivament. Amb tot, la Mercè manté el seu pressupost amb una xifra al voltant dels 3,8 milions d'euros. Uns comptes que s'han vist reforçats amb aquelles activitats ja pressupostades i que no es van arribar a celebrar de la Quinzena de la Dansa Metropolitana, el Món Llibre i el Festival Grec.