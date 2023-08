Barcelona recorda les víctimes del 17-A en el sisè aniversari de l'atemptat

Barcelona ha homenatjat aquest dijous les víctimes de l'atemptat del 17 d'agost del 2017, que va tenir lloc ara fa sis anys. L'acte de record s'ha fet memorial al pla de l'Ós de la Rambla, al tram on va acabar el recorregut mortífer la furgoneta que va atropellar diverses persones.

Víctimes i familiars s'han congregat en aquest punt per dipositar clavells blancs en quatre jardineres mentre una violoncel·lista interpretava El cant dels ocells. També ho han fet, en segon terme, representants de les institucions, com el president de la Generalitat, Pere Aragonès, o l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, entre altres.

Posteriorment, els assistents han guardat un minut de silenci per recordar les víctimes del 17-A. En acabar l'acte, els familiars i les víctimes han fet sis minuts més de silenci com a símbol de protesta pels anys que fa que no se senten escoltats pels polítics.

Els atemptats al Congrés

Els atemptats del 17-A han estat protagonistes de la sessió constitutiva del Congrés dels Diputats aquest dijous. Tant ERC com Junts han inclòs la creació d'una comissió d'investigació sobre els atemptats de Barcelona i Cambrils en l'acord amb el PSOE per fer presidenta a la socialista Francina Armengol.

Robert Manrique, exassesor de la dissolta UAVAT, ha recordat aquest dijous que una de les reclamacions d'aquesta unitat ha estat sempre la d'impulsar una comissió d'investigació. "Benvinguda sigui", ha afirmat, sobretot si és per investigar "què es va fer malament perquè no es tornin a repetir les errades".



16 morts i centenars de ferits

El fatídic succés va registrar 16 morts i 355 ferits directes, als quals se sumen unes 250 víctimes que ha trobat la Unitat d'Atenció i Valoració d'Afectats pel Terrorisme (UAVAT). A la capital es va produir un atropellament massiu deliberat amb una furgoneta, on van morir 15 persones en total, mentre a Cambrils una dona va morir atropellada per un vehicle. Els sis autors directes van ser abatuts en les hores posteriors als atemptats.