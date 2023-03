Barcelona recupera els Cinemes Texas com a espai cultural, tres anys després del seu tancament

Després de tres anys amb la persiana abaixada, els Cinemes Texas de Gràcia no només tornaran a projectar pel·lícules, sinó que també acolliran obres de teatre i tastos gastronòmics, entre d'altres. I ho faran a la tardor sota el nom Espai Texas. Així, Barcelona recupera una de les sales de cinema més icòniques de la ciutat, però amb nous usos i adaptada als nous hàbits dels consumidors.

L'espai està pensat perquè pugui acollir activitats de diversos àmbits, des de projeccions de pel·lícules, que seran reestrenes subtitulades al català, fins a obres de teatre i propostes culturals i lúdiques de tota mena. Es tracta d'una iniciativa privada impulsada per la productora de cinema i presidenta de l'Ateneu Barcelonès, Isona Passola, i Anna Rosa Cisquella, actriu i productora de Dagoll Dagom. També s'hi han sumat Flyhard Produccions i la cooperativa de comunicació i producció cultural Barc.



Tancat per la pandèmia

Els Cinemes Texas, ubicats al carrer Bailèn de Barcelona, van tancar el març del 2020 arran de la crisi sanitària de la Covid-19 i el seu gestor ja no va tornar a obrir les seves portes mai més. La pandèmia va ser l'estocada definitiva a un projecte que va impulsar el 2014 el director, guionista i productor de cinema Ventura Pons.

Els Texas van néixer amb la voluntat de programar reestrenes en versió original subtitulada al català i pel·lícules infantils doblades en aquesta llengua. A més, oferien maratons temàtiques, sessions amb presentació i recuperació de clàssics del cinema.

La pandèmia i els problemes econòmics que ja arrossegava, però, van forçar-ne el seu tancament. Aleshores, els veïns i veïnes de Gràcia es van mobilitzar i van crear la plataforma Salvem el Texas, que va arribar a recollir milers de signatures per preservar-lo. Personalitats del món del cinema també van donar suport a la campanya, que finalment ha donat els seus fruits.

Campanya de micromecenatge

La iniciativa que ha permès la reobertura dels Cinemes Texas compta amb el suport econòmic del Departament de Cultura i l'Ajuntament de Barcelona, però els impulsors avisen que no és suficient per fer front a la reforma de l'espai. Per això, han posat en marxa una campanya de micromecenatge a través de la plataforma Goteo per recaptar fons. Aquest dissabte s'obriran de nou les portes del Texas amb una jornada popular festiva al Passeig Sant Joan per donar a conèixer el projecte.

L'acte comptarà amb la participació del presentador Marc Giró i també hi col·laboraran la banda de percussió de la Diabòlica de Gràcia, que amenitzarà l'acte amb una cercavila, i la companyia The Feliuettes.